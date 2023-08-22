CHP’li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin malı götürmüş! 50 bin lira maaşla milyarlık servet

Kul hakkı, adalet, şeffaflık gibi söylemlerle halkı kandırıp oy devşiren CHP’liler, ele geçirdiği belediyelerde her türlü melaneti sergiliyor. Kişiye özel ihaleler ile yandaşlarını zengin ettiği gündeme gelen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de başkanlık koltuğuna oturduktan sonra dudak uçuklatan bir servetin sahibi olduğu ortaya çıktı.Akit, siyaseti bir zenginleşme aracı olarak gören CHP’li yöneticileri deşifre ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şubat ayında katıldığı bir etkinlikte, “Bir kişi siyasete girdikten sonra zenginleşmişse bilin ki malı götürmüştür. O kişiye asla itibar etmeyin” derken, emrindeki Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in resmen malı götürdüğü ortaya çıktı. Belediyeden aylık 50 bin TL başkanlık maaşı alan Keskin ve ailesinin, kısa sürede yaklaşık yüz milyonlarca liralık devasa bir servet biriktirdiği öğrenildi.Ardahan doğumlu olan ve uzun yıllar çeşitli kuruluşlarda görev yapan CHP’li Keskin’in belediye başkan olduktan sonra aralarında Sahraicedit Mahallesinde bulunan ve ortalama fiyatı 25 milyon liradan başlayan 16 katlı apartmandaki dairesi dahil çok sayıda gayrimenkulü olduğu belirlendi. Resmi belgelere yansıyan ve fiyatı dudak uçuklatan taşınmazlardan bazıları şöyle:Ortamalama daire fiyatlarının 25 milyon liradan başladığı Kadıköy İlçesi Sahraicedit Mahallesi 3162 Ada, 213 Parselde, bir adet daire.Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi 289 Ada, 3 Parselde kayıtlı bin 407 metrekarelik arsa üzerine bahçeli kargir apartman.Kağıthane Merkez Mahallesi 5573 Ada, 20 Parselde kayıtlı 526 metrekare arsa.Şişli Meşrutiyet Mahallesi 953 Ada, 28 Parselde, üzerinde 4 dükkanı ve 12 dairesi olan 6 katlı kagir apartmanda bir mesken.Şişli merkezde 1031 Ada, 81 Parselde 259.50 metrekare arsa üzerine kurulu kargir apartmanda bir kat mülkiyeti.Gaziosmanpaşa İlçesi Küçükköy Mahallesi 17863 parselde, bir adet konut.Anamur ilçesi Ören/Batıkent mahallesi 437 Ada, 2 Parselde bir adet konut.Ardahan Merkez Halilefendi Mah. 127 Ada, 187 Parselde bir adet tarla.Ardahan Merkez Halilefendi Mah. 138 Ada, 61 Parselde bir adet tarla.Ardahan Merkez Halilefendi Mah. 359 Ada, 60 Parselde bir adet tarla.Bununla yetinmeyen CHP’li Şişli Belediye Başkanı Akın Keskin’in, etik kurallarını bir kenara bırakarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile ortak şirket kurduğu belirlendi. Keskin’in ve Salıcı’nın, restoran ve yiyecek hizmetleri alnında hizmet veren Eylül Turizm Sanayi ve Gıda Dış Ticaret Limited Şirketi adında ortak şirket kurduğu bildirildi. Münferiden müdürlüğünü Merve Emek’in yaptığı şirketin eski ortakları arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Elif Ece Salıcı’nın yer aldığı kaydedildi.Ayrıca Muammer Keskin’in oğlu Volkan Keskin ile kızı Derya Demirel’in üzerinde de kayıtlı taşınmazların bulunduğu belirlendi. Kiraların aylık 50 bin liradan başladığı Bomonti Anthill plazada ofisi bulunan Volkan Keskin adına Kadıköy Zühtüpaşa’da, Münir Nurettin Selçuk caddesinde, 40 milyon lira değerinde denize sıfır bir daire kayıtlı olduğu belgelendi. Keskin’in kızı Derya Demirel’in de babası belediye başkanı olduktan sonra Çeşme’de, 509 metrekare alanında 35 milyon lira değerinde denize sıfır villa satın aldığı ifade edildi.Akit’in ulaştığı belgeler, CHP’deki çarpık düzeni ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adamlarının malı nasıl götürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.