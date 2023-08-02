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Rekabet Kurulu'ndan Samsung'a Idari Para Cezasi Talebi

Rekabet Kurulu, yeniden satis fiyati belirleyerek rekabete aykiri hareket ettigi gerekçesiyle Samsung’a gayri safi gelirinin yüzde 0,5’i ila yüzde 3’ü arasinda idari para cezasi verilmesine ve bu cezanin yari oranda artirilmasina kanaat getirdi.

Ekleme: 2.08.2023 - 12:13 Güncelleme: 2.08.2023 - 17:07 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: İHA
Rekabet Kurulu, 9 Eylül 2021’de yeniden satis fiyati belirlemek suretiyle 4054 sayili Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediginin tespitine yönelik olarak Samsung Electronics Istanbul Paz. ve Tic. Ltd. Sti. hakkinda sorusturma açilmasina karar vermisti. Bugün Samsung’un söz konusu sorusturma kapsaminda sözlü savunma toplantisi gerçeklestiriliyor.

Rekabet Kurumu Baskani Birol Küle, sözlü savunmadan önce yaptigi konusmada, Samsung Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret Limited Sirketi hakkinda yeniden satis fiyati belirlemek amaciyla 4054 sayili Kanun’un 4. maddesinde yer alan ’Belirli bir mal veya hizmet piyasasinda dogrudan veya dolayli olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kisitlama amacini tasiyan veya bu etkiyi doguran yahut dogurabilecek nitelikte olan tesebbüsler arasi anlasmalar, uyumlu eylemler ve tesebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykiri ve yasaktir’ kararini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik sorusturma açildigini hatirlatti. Küle’nin iddialari ve dosyanin içerigini özetlemek üzere söz verdigi sorusturma heyeti, elde edilen deliller ve savunmalara göre Samsung’un yeniden satis fiyatinin tespiti suretiyle 4054 sayili Kanun’un 4. maddesinin ihlal ettigi ve idari para cezasi uygulanmasi gerektigi kanaatine ulastigini bildirdi.

Firmanin gayri safi gelirinin binde 5’i ila yüzde 3’ü arasinda idari para cezasi istendi

Heyet, Ceza Yönetmeligi’nin 5. maddesi çerçevesinde temel para cezasi oraninin Samsung’un gayri safi gelirinin binde 5’i ila yüzde 3’ü arasinda belirlenebilecegini ve ayni maddeye göre cezanin yari oranda artirilmasi gerektigi sonucuna ulasti. Sorusturma heyeti ayrica, Ceza Yönetmeligi’nin 6. ve 7. maddeleri uyarinca temel para cezasina uygulanacak herhangi bir agirlastirici veya hafifletici unsur bulunmadigini söyledi.

Kaynak: İHA

Bu haber İHA API servisleriyle otomatik olarak yayınlanmıştır. Bu habere herhangi bir editöryal müdahale yapılmamıştır.
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