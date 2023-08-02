MİT mensuplarını ifşa edenlerden Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada 9 Eylül 2020 tarihinde 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan gazeteciler Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'a 3 yıl 9 ay, Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser'e 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verilmişti. O dönem Odatv Haber Müdürü olan Barış Terkoğlu ile Akhisar Belediyesi basın ve halkla ilişkiler görevlisi Eren Ekinci beraat ederken, firari sanık Erk Acarer'in dosyası ayrılmıştı. Mahkeme, tutuklu yargılanan Pehlivan, Ağırel ve Kılınç'ı kararla birlikte tahliye etmişti.Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel, 15 şubat 2022 tarihinde infazları için götürüldükler Silivri Kapalı Cezaevinden kovid tedbirleri kapsamında tahliye edilmişlerdi.Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve cezaevinde 6 ay kaldıktan sonra tahliye edildiği davayla ilgili yeniden cezaevine gireceğini duyurdu.