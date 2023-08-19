Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Van, Hakkari ve Ağrı illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Balıkesir'in güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 38°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 40°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 38°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 36°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 38°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 35°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 34°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 31°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 34°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı bulutluKARS °C, 28°CParçalı bulutluMALATYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 41°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 42°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık