İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Türk halkının sinir uçlarıyla oynayıp manipüle etmeye çalışan '23 derece' isimli yayın organının sahibi Gökhan Özbek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine açtığı dava sonrasında itiraflarda bulundu. İmamoğlu'nun sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı bir trol ordusu olduğunu söyleyen Özbek, "Sonuçta böyle bir yapı yok diyerek beni suçlayanlar, utanmadan, sıkılmadan böyle bir savaşı başlattılar. İmamoğlu gibi söyleyeyim; “vız gelirsin, tırıs gidersin!” Ben tek başımayım. Siz ise belediyenizle, Tv kanalınızla, binlerce çalışan ve trolünüzle bir olun. "O trol organizasyonunun şemasını, çalışmasını, mali akışını dahası 156 sayfalık trol örgütünü savcılıkla paylaşacağım." dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Türk halkını manipüle etmeye çalışan '23 derece' isimli yayın organının sahibi Gökhan Özbek,İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine bir paylaşımı nedeniyle dava açtığını duyurdu.Özbek, yaşananlar sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusunu ifşa edeceğini açıkladı.Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Özbek, 'Özetle şimdi o trol organizasyonunu, şemasını, çalışmasın, mali akışını dahası 156 sayfalık trol örgütünü savcılıkla paylaşacağım.' dedi.'Sonuçta böyle bir yapı yok diyerek beni suçlayanlar, utanmadan, sıkılmadan böyle bir savaşı başlattılar.' diyen Özbek, 'İmamoğlu gibi söyleyeyim; 'vız gelirsin, tırıs gidersin!' Ben tek başımayım. Siz ise belediyenizle, Tv kanalınızla, binlerce çalışan ve trolünüzle bir olun. Ben tek başıma başaracağım. Çünkü haklıyım. Sizler bana saldıracaksınız, birazdan o trollerin hepsi beni hedef gösterecek ama unutmayın ben daha da büyüyeceğim' diye konuştuSözlerinin devamında İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'u da hedef alan Özbek, 'Kafam rahat, şimdi bu organizasyonu ifşa etmem kaldı. Umarım savcılık soruşturmaya yer yok kararı vermez de mahkemede bu trol yapısını isim isim, sosyal medya fenomenlerini, İBB'ye bağlı çalışanların hesaplarını ifşa etme zamanı. Değil mi Murat Ongun?' ifadelerini kullandı.Paylaşımlarının sonunda şu ifadeleri kullandı:'Unutmuşum söylemeyi. Bu trol organizasyonun şeması ve çalışma modeli, aldığı rant ve paralar… İşte onlar şu dakika itibariyle 157 sayfalık raporumuzda ve savunmamıza da ekli. Resmi kayıtlarda… Siz istediniz…'CHP'nin beş ayaklı trol ordusunun deşifre olmasının ardından Twitter'da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen seçimlere gölge düşürmek için içerikler üreten yeni trol ağları belirlenmişti. Deşifre edilen 6 ayrı ağın toplamda eriştiği kullanıcı sayısı 40 milyonun üzerinde. Seçimlere günler kala sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için üretilen sahte içerikler bu trol ağlarındaki yüksek takipçili 121 hesap üzerinden dolaşıma sokulduğu tespit edilmişti...