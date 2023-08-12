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İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Türk halkının sinir uçlarıyla oynayıp manipüle etmeye çalışan '23 derece' isimli yayın organının sahibi Gökhan Özbek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine açtığı dava sonrasında itiraflarda bulundu. İmamoğlu'nun sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı bir trol ordusu olduğunu söyleyen Özbek, "Sonuçta böyle bir yapı yok diyerek beni suçlayanlar, utanmadan, sıkılmadan böyle bir savaşı başlattılar. İmamoğlu gibi söyleyeyim; “vız gelirsin, tırıs gidersin!” Ben tek başımayım. Siz ise belediyenizle, Tv kanalınızla, binlerce çalışan ve trolünüzle bir olun. "O trol organizasyonunun şemasını, çalışmasını, mali akışını dahası 156 sayfalık trol örgütünü savcılıkla paylaşacağım." dedi.

Ekleme: 12.08.2023 - 12:15 Güncelleme: 12.08.2023 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Türk halkını manipüle etmeye çalışan '23 derece' isimli yayın organının sahibi Gökhan Özbek,İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine bir paylaşımı nedeniyle dava açtığını duyurdu.

Özbek, yaşananlar sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusunu ifşa edeceğini açıkladı.

156 SAYFALIK TROL SAVAŞI

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Özbek, 'Özetle şimdi o trol organizasyonunu, şemasını, çalışmasın, mali akışını dahası 156 sayfalık trol örgütünü savcılıkla paylaşacağım.' dedi.

İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...

'VIZ GELİRSİN, TIRIS GİDERSİN!'

'Sonuçta böyle bir yapı yok diyerek beni suçlayanlar, utanmadan, sıkılmadan böyle bir savaşı başlattılar.' diyen Özbek, 'İmamoğlu gibi söyleyeyim; 'vız gelirsin, tırıs gidersin!' Ben tek başımayım. Siz ise belediyenizle, Tv kanalınızla, binlerce çalışan ve trolünüzle bir olun. Ben tek başıma başaracağım. Çünkü haklıyım. Sizler bana saldıracaksınız, birazdan o trollerin hepsi beni hedef gösterecek ama unutmayın ben daha da büyüyeceğim' diye konuştu

İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...

MURAT ONGUNU DA HEDEF ALDI

Sözlerinin devamında İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'u da hedef alan Özbek, 'Kafam rahat, şimdi bu organizasyonu ifşa etmem kaldı. Umarım savcılık soruşturmaya yer yok kararı vermez de mahkemede bu trol yapısını isim isim, sosyal medya fenomenlerini, İBB'ye bağlı çalışanların hesaplarını ifşa etme zamanı. Değil mi Murat Ongun?' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...

157 SAYFALIK RAPOR İDDİASI

Paylaşımlarının sonunda şu ifadeleri kullandı:

'Unutmuşum söylemeyi. Bu trol organizasyonun şeması ve çalışma modeli, aldığı rant ve paralar… İşte onlar şu dakika itibariyle 157 sayfalık raporumuzda ve savunmamıza da ekli. Resmi kayıtlarda… Siz istediniz…'

İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...

CHP'NİN TROL AĞI:

CHP'nin beş ayaklı trol ordusunun deşifre olmasının ardından Twitter'da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen seçimlere gölge düşürmek için içerikler üreten yeni trol ağları belirlenmişti. Deşifre edilen 6 ayrı ağın toplamda eriştiği kullanıcı sayısı 40 milyonun üzerinde. Seçimlere günler kala sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için üretilen sahte içerikler bu trol ağlarındaki yüksek takipçili 121 hesap üzerinden dolaşıma sokulduğu tespit edilmişti...
İmamoğlu'nun dava açtığı Gökhan Özbek İBB'nin trol yapılanmasını ifşa etti: Vız gelir, tırıs gidersin...
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