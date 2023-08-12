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Beyaz Gazete
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Bakan Uraloğlu 'Süper Hızlı Tren' projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile İstanbul arasında yapılması planlanan "Süper Hızlı Tren" projesinin detaylarını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın proje ile ilgili talimat verdiğini de aktaran Bakan Uraloğlu, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenle Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya düşeceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu 'Süper Hızlı Tren' projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek
Ekleme: 12.08.2023 - 09:02 Güncelleme: 12.08.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Bakan Uraloğlu 'Süper Hızlı Tren' projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayın programında devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında yapılacak olan süper hızlı tren projesi ile birlikte iki il arasındaki seyahat süresini kısaltacak müjdeyi verdi.

İSTANBUL-ANKARA ARASI ULAŞIMDA DEV PROJE

İstanbul - Ankara hızlı treni ile ilgili çalışmaları aktaran Bakan Uraloğlu, 'Önümüzdeki sene sonuna doğru bu iki noktadaki çalışmalarımız tamamlanacak ve İstanbul - Ankara arası 2.5 saate düşecek.' dedi.

Bakan Uraloğlu 'Süper Hızlı Tren' projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: GÜZERGAH TESPİTLERİ BAŞLADI

Hızlı tren hattı dışında yeni bir 'Süper Hızlı Tren' projesinin gündeme alındığını duyuran Bakan Uraloğlu detayları da kamuoyu ile paylaştı. Proje ile ilgili doğrudan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, proje çalışmalarının, güzergah tespiti çalışmalarının başladığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu 'Süper Hızlı Tren' projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

'İKİ İL ARASI 80 DAKİKA OLACAK'

Süper hızlı trenin saatte 350 kilometre hıza ulaşağını söyleyen Uraloğlu şunları kaydetti:

'Bu projeyle iki il arası 80 dakika olacak. Muhtemelen iki istasyon olacak. Yeni bir güzergah olacak. Henüz proje aşamasına geçmedi ama güzergah olarak nerelerden geçeceğini tespit ettik.'
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