Bakan Uraloğlu 'Süper Hızlı Tren' projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayın programında devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında yapılacak olan süper hızlı tren projesi ile birlikte iki il arasındaki seyahat süresini kısaltacak müjdeyi verdi.İstanbul - Ankara hızlı treni ile ilgili çalışmaları aktaran Bakan Uraloğlu, 'Önümüzdeki sene sonuna doğru bu iki noktadaki çalışmalarımız tamamlanacak ve İstanbul - Ankara arası 2.5 saate düşecek.' dedi.Hızlı tren hattı dışında yeni bir 'Süper Hızlı Tren' projesinin gündeme alındığını duyuran Bakan Uraloğlu detayları da kamuoyu ile paylaştı. Proje ile ilgili doğrudan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan talimat aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, proje çalışmalarının, güzergah tespiti çalışmalarının başladığını ifade etti.Süper hızlı trenin saatte 350 kilometre hıza ulaşağını söyleyen Uraloğlu şunları kaydetti:'Bu projeyle iki il arası 80 dakika olacak. Muhtemelen iki istasyon olacak. Yeni bir güzergah olacak. Henüz proje aşamasına geçmedi ama güzergah olarak nerelerden geçeceğini tespit ettik.'