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Antalya'ya turist akını! 8 ayda hava yoluyla 9 milyon turist geldi

Turizm verilerindeki artışın devam ettiği kentte 1 Ocak–10 Ağustos tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 21 artış kaydederek 9 milyon 56 bin 921 oldu.

Ekleme: 11.08.2023 - 12:19 Güncelleme: 11.08.2023 - 12:20 / Editör: Ozge Selin
Antalya'ya turist akını! 8 ayda hava yoluyla 9 milyon turist geldi
Antalya doğa güzellikleriyle ziyaretçilerine kapılarını aralamaya devam ediyor...

Milyonlarca vatandaşın gözde tatil noktası Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya.

Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken kent 2023 yılı turizm verilerindeki artış devam ediyor.

Turist sayısı 9 milyonu aştı
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre turizmin Antalya'ya 2023 yılının 1 Ocak–10 Ağustos tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 9 milyon 56 bin 921 olarak gerçekleşti.

Geçen yıla göre yüzde 21 artış
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan kentte 2023 yılının turizm verileri, 2022 yılının 1 Ocak-10 Ağustos tarihlerine göre yüzde 21 artış kaydetti.

Ağustos ayının ilk 10 gününe bakıldığında ise 2022 yılına göre yüzde 11 artış gerçekleşerek 872 bin 833 olarak gerçekleşti.
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