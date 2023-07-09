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Beyaz Gazete
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Binali Yıldırım kalp krizi geçirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kalp krizi geçirdi. Anjiyo olan Yıldırım'ın evinde dinlenmeye çekildiği öğrenildi.

Ekleme: 9.07.2023 - 13:00 Güncelleme: 9.07.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler sonrası ilk ziyaretini Bayburt ve Gümüşhane'ye gerçekleştirdi.

Seçimden sonra en fazla oy aldığı illere teşekkür ziyareti gerçekleştiren ve bu kapsamda ilk olarak Bayburt ile Gümüşhane'yi seçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenine de katıldı.

Bayburt ve Gümüşhane ziyaretleri yoğun geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşlik etmemesi dikkati çekti.

Sağlık sorunu nedeniyle ziyaretlere katılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretlerinde yalnız bırakmayan Yıldırım'ın neden teşekkür ziayretlerinde olmadığı merak edildi.

Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Bayburt ve Gümüşhane gezilerine ise sağlık sorunu nedeniyle katılamadığı ortaya çıktı.

Anjiyo oldu, dinlenmeye çekildi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kalp krizi geçirdi. Yıldırım'ın kriz geçirdikten sonra ise anjiyo olduğu öğrenildi.

Anjiyo olan Binali Yıldırım, doktorların kontrolünde evinde dinlenlenmeye çekildi.

Sağlık problemi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt ve Gümüşhane gezilerine katılamayan Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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