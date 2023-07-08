  • USD: 26,04 - 26,09
  • EURO: 28,34 - 28,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi

Bakan Yerlikaya: Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 17 kilo toz esrar ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
Ekleme: 8.07.2023 - 11:34 Güncelleme: 8.07.2023 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
Terör örgütü PKK'nın para kaynağına ağır bir darve vuruldu.

43 MİLYAR TL YASA DIŞI GELİRİN ÖNÜNE GEÇİLDİ
 Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarıyla PKK'nın 43 Milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya şunları yazdı;

'Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16.089.228 kök kenevir bitkisi, 395.000 kök skank bitkisi, 73 kg toz esrar ele geçirildi.

15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 Milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi.

Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok! Jandarmamızı yürekten kutluyorum.'

Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
Tüm dünyanın aklında tek bir soru var! İsveç NATO'ya üye olabilecek mi? Başkan Erdoğan'ın sözleri gündemde...
İstanbul'da fırıncılar kafalarına göre zam yaptı! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama...
Rozeti taktı, İP'i bombardımana tuttu: İllegal kişiler, maddiyata dayalı listeler!
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan CHP yönetimine salvolar: Parti kuruluş ilkelerinden uzaklaştı
Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti üyelerine mektup
İsveç ateşle oynuyor! Kritik zirve öncesi Bir Kur'an-ı Kerim yakma talebi daha: Küstah sözler...
Başkan Erdoğan'ın sözleri tüm dünyada yankılandı: Tek bir noktaya dikkat çektiler!
Yaşlı ve engelli aylıklarına zam! Bakan Göktaş duyurdu
Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: Terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi
Yerel seçime güçlü ve dinamik kadro
Depremzedeye yeni destekte detaylar belli oldu! 500 bin TL hibe kredi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz
Emeklilere yüzde 25 zam: Yüzde 17,55'lik oran ek teklifle yükseltildi
CHP'de tepki çeken 'değişim': İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in getirileceği iddiası partilileri çıldırttı
En düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye yükseltecek madde kabul edildi
BIST 100 endeksinde yeni zirve: Borsa İstanbul kapanış rekoru kırdı
CHP Grup Başkanvekili Köksal'dan İmamoğlu'na salvo: Değişim diyenler neden o zaman konuşmadı
Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi güven tazeledi: Yabancı yatırımcı akını başlıyor
Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin açıklama: Teröriste kucak açana onay veremeyiz
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağış etkili olacak!

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağış etkili olacak!

Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı: Beklentilerimizin çok ötesinde

Threads 70 milyon kullanıcıya ulaştı: Beklentilerimizin çok ötesinde

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

Bir evi mesken tuttular! Vatandaşlar tedirgin .

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

İzmir Körfezi’nde kabus geri döndü! Denizde istila

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

TOGG T10X ile elektrikli SUV segmentinde pazar lideri oldu

Sivrisinek ısırığı öldürür mü? Prof. Dr. Erdal Polat 'Asya Kaplanı' uyarısı

Sivrisinek ısırığı öldürür mü? Prof. Dr. Erdal Polat 'Asya Kaplanı' uyarısı