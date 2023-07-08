Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi

Bakan Yerlikaya: Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16 milyon 89 bin 228 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skank bitkisi, 17 kilo toz esrar ele geçirildi. 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi.

Terör örgütü PKK'nın para kaynağına ağır bir darve vuruldu.Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarıyla PKK'nın 43 Milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarına ilişkin paylaşım yaptı.'Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarımızca Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarında 16.089.228 kök kenevir bitkisi, 395.000 kök skank bitkisi, 73 kg toz esrar ele geçirildi.15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bölücü terör örgütünün 43 Milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçildi.Gençlerimizi zehirleyerek geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu tacirlerine asla geçit yok! Jandarmamızı yürekten kutluyorum.'