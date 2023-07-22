Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay'ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş! Muhalefetin gündemi, CHP'de değişim isteyenlerin gerçekleştirdiği darbe toplantısıydı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık isteğine destek veren isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için düğmeye bastı.Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Milletvekili Engin Altay, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan'ın katıldığı gizli darbe toplantısının 15 dakikalık bölümünün internete sızmasıyla ortalık karıştı… Parti içinde toplantıya katılan isimlere istifa sesleri yükselmeye başladı. Gizli toplantıları ifşa olan isimler ise kendilerini nasıl savunacaklarını şaşırdı.Hiç şüphesiz toplantı kadar gündem olan başka bir konu daha vardı. İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın toplantıya uzay fonu ile katılması, herkesi şaşırttı.Onursal Adıgüzel'in Altay'a 'Engin abi yine uzaydasın' diye seslenmesi ise sosyal medyada ti'ye alındı.Bunun üzerine açıklama yapan Engin Altay, 'Tüm zoom toplantılarında arkama bu sanal fonlardan yerleştiriyorum. Bazen arabada, bazen çok alakasız bir yerde, bazen evde olsam da. Genel başkanımız benim bu fonumu gayet iyi bilir' açıklaması yaptı.Ancak çok geçmeden toplantıya uzay fonu ile katılan Engin Altay'ın tekne tatilinde olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun ifşa edilen değişim toplantısına katılan CHP'li Engin Altay tekne tatilini uzay fonu ile saklamaya çalıştığı anlaşıldı. Seçimin üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen ve partide değişim krizi yaşanırken Engin Altay'ın tekne keyfi yapması, seçmenden tepki aldı.CHP seçmeni ve partililer, Engin Altay'ı hedef aldı:-Hayatları halkı aldatmak yaptıkları iş bu.-Bu CHP zihniyetinin hiç bir zaman derdi bu millete hizmet olmadı kendi çıkarları için savaşırlar-Partide değil de kendisi için bir değişim istemiş tatile çıkmış!-İşte CHP'nin gerçek yüzü!1-Parti karışmış umurlarında bile değil!-Keyfini bozmasaymış keşke!