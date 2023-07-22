  • USD: 26,89 - 26,94
  • EURO: 29,93 - 29,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

Ekrem İmamoğlu ile CHP'nin ağır toplarının gerçekleştirdiği gizli darbe toplantısının görüntüleri sızdı. Gündemi sarsan o toplantı kadar konuşulan başka bir konu daha vardı… İstanbul milletvekili Engin Altay'ın toplantıya uzay fonu ile katılması, Onursal Adıgüzel'den tarafından bile ti'ye alındı. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Tekne tatilinde olan Engin Altay'ın durumun fark edilmemesi için arka fon kullandığı anlaşıldı… Partisi kaynarken Altay'ın tekne keyfine seçmenden tepki yağdı: Değişimi böyle mi yapacaksınız...

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!
Ekleme: 22.07.2023 - 13:06 Güncelleme: 22.07.2023 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!
Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay'ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş! Muhalefetin gündemi, CHP'de değişim isteyenlerin gerçekleştirdiği darbe toplantısıydı.
1Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık isteğine destek veren isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için düğmeye bastı.

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Milletvekili Engin Altay, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan'ın katıldığı gizli darbe toplantısının 15 dakikalık bölümünün internete sızmasıyla ortalık karıştı… Parti içinde toplantıya katılan isimlere istifa sesleri yükselmeye başladı. Gizli toplantıları ifşa olan isimler ise kendilerini nasıl savunacaklarını şaşırdı.

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

ARKA FON GÜNDEM OLMUŞTU

Hiç şüphesiz toplantı kadar gündem olan başka bir konu daha vardı. İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın toplantıya uzay fonu ile katılması, herkesi şaşırttı.

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

'ENGİN ABİ YİNE UZAYDASIN!'

Onursal Adıgüzel'in Altay'a 'Engin abi yine uzaydasın' diye seslenmesi ise sosyal medyada ti'ye alındı.

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

Bunun üzerine açıklama yapan Engin Altay, 'Tüm zoom toplantılarında arkama bu sanal fonlardan yerleştiriyorum. Bazen arabada, bazen çok alakasız bir yerde, bazen evde olsam da. Genel başkanımız benim bu fonumu gayet iyi bilir' açıklaması yaptı.

MEĞER TEKNE TATİLİNDEYMİŞ!

Ancak çok geçmeden toplantıya uzay fonu ile katılan Engin Altay'ın tekne tatilinde olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun ifşa edilen değişim toplantısına katılan CHP'li Engin Altay tekne tatilini uzay fonu ile saklamaya çalıştığı anlaşıldı. Seçimin üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen ve partide değişim krizi yaşanırken Engin Altay'ın tekne keyfi yapması, seçmenden tepki aldı.

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

PARTİLİLERDEN TEPKİ YAĞDI

CHP seçmeni ve partililer, Engin Altay'ı hedef aldı:

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

-Hayatları halkı aldatmak yaptıkları iş bu.
-Bu CHP zihniyetinin hiç bir zaman derdi bu millete hizmet olmadı kendi çıkarları için savaşırlar

Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!

-Partide değil de kendisi için bir değişim istemiş tatile çıkmış!
-İşte CHP'nin gerçek yüzü!

1-Parti karışmış umurlarında bile değil!
-Keyfini bozmasaymış keşke!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Avrupa'ya çağrı: Kur'an yakılması barbarlığına hep birlikte karşı çıkalım
Darbe toplantısına uzay fonu ile katılmıştı! Engin Altay’ın oyunu ortaya çıktı: Meğer tekne tatilindeymiş!
Koalisyonda protokol krizi! HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gecikmedi: Muhalefetin başarısızlığı!
Darbe toplantısı sonrası ilk yüzleşme: Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir araya geliyor!
Bakan Uraloğlu tarih verdi! Şimdi sıra milli hızlı trende! Raylara inmek için gün sayıyor
Ümit Özdağ'dan muhalefeti karıştıran 'gizli protokol' ile ilgili yeni açıklama! Meral Akşener videosu yayınladı: Konu kapanmıştır
MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz
Dünyanın umudu Türkiye! ABD'den flaş tahıl koridoru açıklaması: Dikkat çeken liderlik vurgusu
Başkan Erdoğan'dan büyükelçi kararı: Mısır'la yeni dönem resmen başladı...
Gizli protokol itirafı ortalığı karıştırdı! Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler
Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması...
CHP'de kaos sürüyor! Gözler Oğuz Kaan Salıcı'da
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş kira açıklaması: Vatandaşlarımızı açgözlülere kurban edemeyiz
İlk ray kaynağını Bakan Uraloğlu yaptı: Süre 1 saatten 24 dakikaya düşecek! 3 milyar avroluk tasarruf sağlanacak
Fatih Portakal'dan itiraf: Fena kandırılmışız
Canan Kaftancıoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: İçten pazarlıklı… Değişimi bunlar mı yapacak!
Canan Kaftancıoğlu, görevini bırakacağını açıkladı
Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti Yunanistan'da manşet! Skandal ifadeleri bir bir sıraladılar
Meral Akşener’i ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Kuralsız adaylığınızın sonucunu görmüş olduk!
Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Dışarı çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

Siparişi sebepsiz iptal edene ceza! Stokçuların zam oyunu deşifre oldu

Tunceli'de yetkililer uyarıyor: Toplayanlara 244 bin lira ceza kesilecek

Tunceli'de yetkililer uyarıyor: Toplayanlara 244 bin lira ceza kesilecek

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

WhatsApp'a yeni özellik! Numara kaydetmeye gerek kalmayacak

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

Dünyanın en zehirlisi: O ilimizde görüldü!

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti

İkinci el otomobil piyasasında galericilerin yeni yöntemi pes dedirtti