  • USD: 26,24 - 26,29
  • EURO: 29,49 - 29,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İkinci elde 'Sıfır fiyatını geçemez' uygulaması başladı: Galericiler kurala uymadı! Büyük ceza geliyor

İkinci el araçların satış fiyatının '0' liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Tüm ilanları kapsayan uygulama Resmi Gazete'de yayımlanarak 15 Temmuz 2023 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bazı galerilerin ise uygulamaya uymadığı görüldü. İkinci el bir araca 2 milyon 90 bin TL fiyat belirleyen işletmecinin sattığı aracın Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde 1 milyon 562 bin TL olduğu görüldü. Bakanlık düzenlemeye uymayan satıcılara ağır para cezası uygulayacak.

İkinci elde 'Sıfır fiyatını geçemez' uygulaması başladı: Galericiler kurala uymadı! Büyük ceza geliyor
Ekleme: 17.07.2023 - 13:08 Güncelleme: 17.07.2023 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
İkinci elde 'Sıfır fiyatını geçemez' uygulaması başladı: Galericiler kurala uymadı! Büyük ceza geliyor
İkinci el araçların satış fiyatının sıfır liste fiyatından yüksek olarak belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklanmıştı. Tüm gerçek ve tüzel kişilere ait ilanları kapsayan uygulama 15 Temmuz 2023 itibarıyla uygulanmaya başladı. Bazı galerilerin ise uygulamaya uymadığı görüldü. İkinci el bir araca 2 milyon 90 bin TL fiyat belirleyen işletmecinin sattığı aracın Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde 1 milyon 562 bin TL olduğu görüldü.

İkinci el araç satış fiyatlarının, sıfır araç fiyatından yüksek olarak belirlenmesine dair kısıtlama 15 Temmuz 2023 itibarıyla devreye girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından 6 Temmuz 2023'te yapılan açıklamayla, ikinci el araç ilanlarına yönelik denetimlerin artırılacağı, kısıtlamaya uymayanlara 300 bin TL'ye varan cezalar uygulanacağı aktarılmıştı.

İkinci elde 'Sıfır fiyatını geçemez' uygulaması başladı: Galericiler kurala uymadı! Büyük ceza geliyor

Uygulamanın başladığı 15 Temmuz 2023 itibarıyla bazı ikinci el araç satışı yapanların kısıtlamaya uymadığı görüldü. Kağıthane'de bulunan bir oto galeride Türkiye distribütörü firmanın internet sitesinde önerilen satış fiyatı 1 milyon 562 bin 675 TL olduğu görülen aynı özelliklerdeki aracın 2 milyon 90 bin TL'ye satıldığı görüldü.

Araç sahibi ise aracın fiyatı hakkında 'hiçbir şey düşmez' dedi. Öte yandan ikinci el araç satın almak için oto galerilerin yoğunlukla bulunduğu Bağcılar'daki ticaret merkezine gelenler, fiyatlarda değişim olmadığını belirtti.

'KESİNLİKLE FİYAT DÜŞÜREN OLMADI TAM TERSİNE ARTTI'

Oto galerici Osman Özer, 'Hiçbir şekilde uygulanmaya başlamadı aksine fiyatlar daha çok çıkmaya başladı. Bu uygulansa oto galericiler için de millet için de daha iyi olur. Kesinlikle fiyat düşüren olmadı tam tersine arttı. Uygulansa bile bazı esnaflar kendi aralarında bir şeyler yapıyor, bir şekilde çevirmeye çalışıyor. Sıfır araca 6 bin kilometre kısıtlaması geldiğinde araçla dışına çıkıp, gelip aracı satıyorlardı. Hiçbir etki etmedi, bu da etki etmez bence' dedi.

İkinci elde 'Sıfır fiyatını geçemez' uygulaması başladı: Galericiler kurala uymadı! Büyük ceza geliyor

'YA GALERİCİLERİN HABERİ YOK YA BİZİM HABERİMİZ YOK'

Araç satın almak için oto galerileri gezen Ufuk Çelebi , 'Şu an bunu uygulayan yok maalesef ki. Dün Beylikdüzü'nü, bugün Bağcılar'ı gezdim. Sıfır fiyatına bakıyorum 620 bin TL, burada (oto galeri) 655 bin TL yazmışlar çok abes bir durum.

Bence tekrardan bunun üzerine gidilmesi lazım. Uygulama başlamış olabilir ama ya galericilerin haberi yok ya bizim haberimiz yok. Bizim şikayetimizle değil devletin mekanizması, denetimleri olması lazım. Yeni bir araç bakıyorum, galerileri de gezdik. Bayide sıfır 700 bin TL'lik arabalar buralarda 750 bin TL. Bayide de araba yok, sıra var, 3-4 ay beklemeniz lazım diyorlar' ifadelerini kullandı.

İkinci elde 'Sıfır fiyatını geçemez' uygulaması başladı: Galericiler kurala uymadı! Büyük ceza geliyor

'BU İŞ DEĞİŞMEZ DİYE SÖYLÜYORLAR BİZE'

Araç satın almak istediğini belirten Aslan Karapınar, 'Biz de yeni bakmaya başladık ama o fiyatları göremedik henüz. Fiyatlarda bir değişim gözlenmiyor. Birkaç gündür ciddi ciddi bakıyoruz ama hala ikinci eller sıfırın üstünde gibi görünüyor. Satıcılar çok inanmıyorlar bu işe, diyorlar ki 'Sıfırlar da yükselecek.' o yüzden ikinci ellere de çok sıcak bakmıyorlar, bu iş değişmez diye söylüyorlar bize' dedi.

CHP'li Melek Mızrak Subaşı'ndan skandal hareket: Şehitlerimizin anılacağı saatte çirkin provokasyon
Otobüste 'Çarşafın bana değmesin, tiksiniyorum' diyen kadına yolculardan tepki: Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kremlin'den tahıl koridoru açıklaması: Bugünden itibaren askıya alındı
Alman gazete yeni dönemi yazdı: Erdoğan önemli sinyaller veriyor
Halkın iradesine saygısızlık: 15 Temmuz’da hiçbir etkinlik yapmayan Mansur Yavaş 16 Temmuz’da konser verdi
Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
İkinci elde 'Sıfır fiyatını geçemez' uygulaması başladı: Galericiler kurala uymadı! Büyük ceza geliyor
Bir harf hatası Pentagon'da kriz yarattı! Gizli belgeler sızdı: Aralarında Türkiye ile ilgili bir mektup da var
Ümit Özdağ gizli anlaşmayı açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu 3 bakanlık ile MİT Başkanlığı’nı bana verecekti!
Türk-Yunan ilişkilerinde yeni dönem! Yunan Bakan'dan Ege'de sükunet için 2 formül: Fidan'ı işaret etti
Türkiye'nin 3 noktası alevlere teslim oldu! Hatay, Mersin, Çanakkale...
Kılıçdaroğlu'ndan örgütlere 4 koldan baskı! Kurultay öncesi partiye balans ayarı
Karadeniz tahıl koridoru anlaşması sona eriyor
CHP ve İyi Parti arasında yerel seçim formülü
Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması! Yeni dönemin kapıları aralanıyor: 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım
'Doğal gaza yüzde 224 zam geldi' iddiasına yalanlama
'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular başlıyor: İşte sekiz soruda merak edilenler
CHP’de korku imparatorluğu! Tanju Özcan 'şeytani zekası var' diyerek o ismi açıkladı
PKK'ya Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde Avaşin eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Meteoroloji'den yeni uyarılar!

Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor

Hazır bulyonun zararları saymakla bitmiyor

Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde!

Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde!

Yerleşim alanları bozuldu: Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Yerleşim alanları bozuldu: Uyarılar peş peşe geldi 'Her yerden çıkıyorlar dikkatli olun'

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Türkiye'de sürü halinde görüntülendiler: Çamur banyosu yaparken drone'a yakalandılar

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş

Antalya'da 50 metrelik mağarada bulundu: Yıllar önce itilmiş