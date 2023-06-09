  • USD: 23,32 - 23,36
  • EURO: 25,01 - 25,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında! İki noktaya dikkat çektiler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na (TCMB) Başkan Erdoğan'ın kararıyla Hafize Gaye Erkan atandı. Erkan'ın ataması dünya basınında geniş yer bulurken, uluslararası ajanslar Erkan'ın kariyerine ve Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğuna dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında! İki noktaya dikkat çektiler
Ekleme: 9.06.2023 - 10:48 Güncelleme: 9.06.2023 - 10:50 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında! İki noktaya dikkat çektiler
Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Türkiye Yüzyılı, Türkiye için resmen başlamış oldu.

Yeni kabinede en çok merak edilen isimlerden biri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Mehmet Şimşek olurken, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Başkanlığı'na (TCMB) kimin getirileceği de merak konusuydu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı.

Gazetede 'Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Genel Başkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.' ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında! İki noktaya dikkat çektiler







Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden dünya basını da Hafize Gaye Erkan'ı manşetlerine taşıdı.

İngiliz haber ajansı Reuters, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de finans yönetici olan Hafize Gaye Erkan'ı Türkiye Merkez Bankası'nın başına atadı' sözlerine yer verdi.

Alman gazetesi Witschafts Woche de Erkan'dan bahseden gazeteler arasındaydı. Haberde, Erkan'ın ABD'de yıllardır çok iyi bir kariyere sahip olduğuna dikkat çekildi.

Bloomberg de sabaha karşı Erkan'dan bahseden gazeteler arasında oldu. Haberde Erkan'ın Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğu ifade edildi. Haberin devamında Erkan'ın kariyerine ayrıntılı bir biçimde yer verildi.

Yunanistan'ın gündemi de Hafize Gaye Erkan oldu. Başkan Erdoğan'ın kararından bahseden gazete, 'Erkan Hanım'ın niyeti şu anda nedir hiç bilinmiyor' sözlerine yer verildi.

Bir diğer Yunan gazetesi Kathimeri'nin de gündeminde yine Erkan oldu. Gazete, Erkan'ın kariyerini incelediklerini ifade etti.


Başkan Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında! İki noktaya dikkat çektiler

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

İstanbul'da 1982 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı.

Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Başkan Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında! İki noktaya dikkat çektiler
Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

Başkan Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında! İki noktaya dikkat çektiler
First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın '40 Yaş Altı 40 Listesi' ile Crain New York Business'ın '40 Yaş Altı 40 Listesi'nde yer aldı.

Erkan, 2019 yılında da Crain's'in 'Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi' ile American Banker'ın 'İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi'ne girdi.

Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yapıyor.

Başkan Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında! İki noktaya dikkat çektiler
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Halkla kucaklaştı' diye servis edilen fotoğrafı alay konusu oldu
İYİ Parti'li Uğur Poyraz'dan parti içine manifesto: 'Akşener'e karşı terbiyesizlik ve hadsizlik...'
Volkan Demirel’den örnek hareket: Taner Savut’un ailesini unutmadı. Vefasıyla duygulandırdı
CHP yandaşı Atilla Taş 'Yıllarca partiye zarar gelmesin diye yutkundum' diyerek gerçekleri itiraf etti
İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! 'Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez'
Ağrı'da HDP'li Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve 5 kişi gözaltına alındı
Cinsiyet değişimine 'özendirmeye' ceza! Seray iken Yiğit oldu, 'Herkese tavsiye ediyorum' deyince cezayı yedi
TİP'li vekil Sera Kadıgil'in seçim öncesi zafer açıklamaları yeniden gündemde
Teslim olan PKK'lı teröristlerin görüntüsü ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları delindi
Başkan Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan kararı dünya basınında! İki noktaya dikkat çektiler
Meral Akşener'e en yakınından zehir zemberek sözler! Kurultay kazanı kaynıyor… Git torun sev!
İşte yeni dönemin dış politika şifreleri! Türkiye'nin masasında 5 önemli dosya var
Samsun'da tramvay kazası: Çok sayıda yaralı var
MİT'ten Suriye'de operasyon: Münbiç yapılanmasında görevli Helin İşenme yakalandı
Kılıçdaroğlu’nun 28 fezlekesi Beştepe’de: Dosyalarda 'iftira ve tehdit' suçlaması da bulunuyor
CHP’de genel başkanlık yarışı kızıştı: Kemalciler ve Ekremciler karşı karşıya
CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı iç isyan başladı: Derhal görevden çekil!
Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazır! Yeni dönemin 3 ana hedefi belirlendi
Yeni düzenleme mecliste: Kira artışı ve kovid izinleri masada
Merkez Bankası'nın Yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 2 ile sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Instagram Twitter'a rakip oluyor! İşte yeni uygulamanın detayları

Instagram Twitter'a rakip oluyor! İşte yeni uygulamanın detayları

Kabus bitmiyor: Çin'de yeni koronavirüs dalgası

Kabus bitmiyor: Çin'de yeni koronavirüs dalgası

TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak

TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Villadan çıkanlar 'pes' dedirtti: Kimsenin aklına gelmezdi görenler şaşkına döndü

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede

Bilim adamları uyardı: Milyonlarca yıldır görülmemiş derecede