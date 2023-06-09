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Bakanlıktan Uşak'taki zehirlenme vakasıyla ilgili açıklama

Uşak'ta Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 6 kadın ile 14 çocuk taburcu edildi, 20 çocuğun tedavisi sürüyor.

Ekleme: 9.06.2023 - 11:15 Güncelleme: 9.06.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Bakanlıktan Uşak'taki zehirlenme vakasıyla ilgili açıklamaAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 6 kadın ve 14 çocuğun taburcu edildiğini, 20 çocuğun da hastaneye yatışının yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uşak'taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan kadın ve çocukların dün yedikleri öğle yemeği sonucu gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, tedavi altına alınanların son durumlarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"9 Haziran Cuma saat 08.00 itibarıyla karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurusu yapılan 6 kadın tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Aynı sağlık sorunları nedeniyle toplam 34 çocuğumuz için de acil birimlerine başvurulmuş olup, 14 çocuğumuz tedavisinin ardından taburcu edilmiş, 20 çocuğumuzun yatışı yapılmıştır. Tedavileri devam eden çocuklarımızın durumları takip edilmektedir."
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