Ağrı'da HDP'li Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve 5 kişi gözaltına alındı

Kentin Patnos ilçe Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve eş başkan Müşerref Geçer ile birlikte toplam 5 kişi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Yurt genelinde kaçakçılık ve huzur bozacak şahıslara yönelik mücadele devam ediyor...Bu kapsamda denetimleri sıkı tutan güvenlik güçleri Ağrı Belediyesi'nde usulsüz iş yapıldığını tespit etti.Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.Yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Operasyonda Patnos Belediye Başkanı HDP'li Emrah Kılıç, eş başkan Müşerref Geçer, belediye personeli U.L., elektrik teknisyeni R.D. ile özel şirket çalışanı E.Y. gözaltına alındı.Geçer’in Ağrı kent merkezinde, Kılıç'ın ise İstanbul’da gözaltına alındığı öğrenildi.Soruşturmanın içeriğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.