Bakan Koca'dan Bakan Işıkhan'a ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanan Vedat Işıkhan'ı makamına ziyaret etti.

Yeniden Sağlık Bakanı seçilen Fahrettin Koca, yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanan Vedat Işıkhan'ı makamında ziyaret etti.Bakan Koca, Twiter adresinden, 'Yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev alan Sn. Vedat Işıkhan'ı makamında ziyaret ederek kendilerine başarılar diledim. Türkiye Yüzyılı hedefimizde, milletimize hizmet aşkıyla, birlikte büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyorum.' mesajını paylaştı.