Ordu'da tedbir amaçlı eğitime 1 gün ara
Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle bugün tedbir amaçlı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu
Karadeniz ile İç Anadolu'yi etkisi altına alan; sel ve taşkınlara neden olan sağanak yağışla ilgili önemli bir açıklama da Ordu Valisi Tuncay Sonel'den geldi.
Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
'Meteorolojik ihbara göre bu gece ve sabah saatlerinde ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı 6 Haziran 2023 Salı günü Ordu genelinde, tedbir amaçlı, 2223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine bir gün süreyle ara veriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.'
Vali Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
'Meteorolojik ihbara göre bu gece ve sabah saatlerinde ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı 6 Haziran 2023 Salı günü Ordu genelinde, tedbir amaçlı, 2223 araçla okullarına gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimizin eğitimlerine bir gün süreyle ara veriyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI