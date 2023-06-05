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Enerji Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakan Dönmez, görevini Alparslan Bayraktar'a teslim etti. Törende açıklamalarda bulunan Bayraktar, yeni döneme dair çok önemli mesajlar verdi. Bayraktar; "Yenilenebilirden nükleer enerjiye, madencilik sektörüne, elektrik doğal gaz altyapı projelerine kadar sizden devraldığımız bayrağı daha ileri taşımanın gayreti içinde olacağız. İnanıyorum ki bu sayesinde bölgesinde enerji alanında büyük aktör olan Türkiye'nin rolünü güçlü hale getireceğiz. Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve bize verdiği destekten dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Berat Albayrak ve Bakan Dönmez'e teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 5.06.2023 - 11:53 Güncelleme: 5.06.2023 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Enerji Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, görevini Alparslan Bayraktar'a teslim etti. Alparslan Bayraktar ailesine teşekkür ettiği noktada duygu dolu anlar yaşadı.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Madencilikte rekorla geçen bir dönem oldu. İhracatımızı 6,5 milyar dolara çıkarmış olduk. Cevherden mücevhere giden strateji belirleyerek katma değerli ürünlerin üretimini gerçekleştirmiş olduk. Bayrağı bugün kendisine teslim ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun. Aileme teşekkür ediyorum, fedakarlık yaptılar.

Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

Birçok yapısal anlamda çok büyük dönüşüm gerçekleştirdik. Bir taraftan bakanımızın ifade ettiği gibi artan enerji talebini karşılarken diğer taraftan dışa bağımlılığı düşürmeye gayret ettik. Milli enerji ve maden politikasıyla piyasa hedeflerini ortaya koymuştuk. Enerji sektöründe yaşanan küresel enerji krizi, pandemi, ham madde fiyatları, daralan finansal piyasalar ve savaşla büyük imtihanlardan sınamalardan başarıyla geçtik. Yenilenebilirden nükleer enerjiye, madencilik sektörüne, elektrik doğal gaz altyapı projelerine kadar sizden devraldığımız bayrağı daha ileri taşımanın gayreti içinde olacağız. İnanıyorum ki bu sayesinde bölgesinde enerji alanında büyük aktör olan Türkiye'nin rolünü güçlü hale getireceğiz. Cumhurbaşkanımıza ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve bize verdiği destekten dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Berat Albayrak ve Bakan Dönmez'e teşekkürlerimi sunuyorum. Çok kıymetli anne ve babama her daim bana destek olan eşime ve küçük kızlarıma teşekkür ediyorum.
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