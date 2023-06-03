Adana'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 10 yaralı!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kütüklü Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 01 DCS 91 plakalı minibüs ile 01 EGJ 69 plakalı belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Hurdaya dönen minibüste sıkışan Mustafa Bıçan, Nurettin Seçkin ve İrfan Avras, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bıçan ve Seçkin'in hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada minibüsten çıkarılan İrfan Avras ile otobüste yaralanan 10 yolcu ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı Avras da hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından, hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otobüsün sürücüsü ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.