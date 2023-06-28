Bakan Fidan'dan Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Gerapetritis'e tebrik

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü.Her iki bakan da iki ülke ilişkilerini geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Gerapetritis'i yeni görevi dolayısıyla kutladı.Yunanistan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından da dostluk atmosferinde geçen görüşmede, iki mevkidaşın, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmeyi kararlaştırdığı bildirildi.