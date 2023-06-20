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Kılıçdaroğlu'nun gözü yüksekte: 13 büyükşehirle birlikte İstanbul'un 25 ilçesini kazanacakmış

Kaybettiği seçim sayısı 12'yi bulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son hezimetini unutup gözünü yükseğe dikti. Cumhurbaşkanlığı seçimine 'kesin kazanacağız' gözüyle bakan Kılıçdaroğlu bu kez de yerel seçimlerle ilgili büyük iddialarda bulundu. Sık görüştüğü kişilere sadece 11 büyükşehiri değil ilave iki ili daha kazanacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, İstanbul'da da 25 ilçeyi alacaklarını iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun gözü yüksekte: 13 büyükşehirle birlikte İstanbul'un 25 ilçesini kazanacakmış
Ekleme: 20.06.2023 - 10:29 Güncelleme: 20.06.2023 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun gözü yüksekte: 13 büyükşehirle birlikte İstanbul'un 25 ilçesini kazanacakmış
Son seçim hezimetinin ardından parti içi ve dışından büyük tepkiler alan ve istifası istenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu bırakmamakta ısrarcı. Kendisini 'kaptan' olarak tanımlayan ve gemiyi limana sağlam götürme görevi olduğunu belirterek yerel seçimlerde de partinin başında duracağının mesajını veren Kılıçdaroğlu, büyük iddialarda bulundu.

11 büyükşehri ve ilave iki ili daha alacakmış
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kaybetme ihtimalini aklından bile geçirmeyen, bunun için kazanmak yerine koltuk dağıtmakla mesai harcayan Kılıçdaroğlu, sadece 11 büyükşehri değil ilave iki ili kazanacaklarını belirtti.

Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya'nın yazısına göre Kılıçdaroğlu, sık görüştüğü kişilere bu iddiasını dile getirerek İstanbul'un da 25 ilçesini alacaklarını öne sürdü.

'Kavgalı kurultay seçime olumsuz yansır'
Küçükkaya, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu en sık görüştüğü isimlere sadece 11 büyükşehiri değil, ilave 2 ili ve İstanbul'da toplam 25 ilçeyi kazanacakları iddiasını dile getirmiş. Hatta bazı iller için aday, bazı ilçeler için kadın aday isimlendirmesi yapıyormuş. Kılıçdaroğlu tam yerel seçim öncesi kavgalı bir kurultayın seçime olumsuz etkisi olacağını düşünüyor."
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