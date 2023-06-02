MSB: Hudutlarda 2'si terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

"Hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi..