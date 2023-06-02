  • USD: 20,84 - 20,88
  • EURO: 22,44 - 22,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Moldova'da Putin'e karşı gövde gösterisi: Bir tek Erdoğan katılmadı

Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Putin'e karşı güç gösterisi yapıldı. Zirveye katılmayan tek isim Erdoğan'dı.

Moldova'da Putin'e karşı gövde gösterisi: Bir tek Erdoğan katılmadı
Ekleme: 2.06.2023 - 18:53 Güncelleme: 2.06.2023 - 19:04 / Editör: Ozge Selin
Moldova'da Putin'e karşı gövde gösterisi: Bir tek Erdoğan katılmadı
Avrupa'dan 50'ye yakın lider, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ikinci toplantısı için Moldova'da bir araya geldi. Başkent Kişinev'e yaklaşık 40 kilometre mesafedeki tarihi Mimi Kalesi'ndeki AST Zirvesi'ne Rusya ve Belarus dışında Avrupa kıtasında bulunan 47 ülke ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının liderleri davet edildi.

AST Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de geldi. Daha önce katılımı resmen duyurulmayan Ukrayna liderini, komşu ve ev sahibi ülke Moldova'nın Cumhurbaşkanı Maia Sandu karşıladı.

Moldova Cumhuriyeti'nde aylardır hazırlanan görüşmede tek olmayan lider Recep Tayyip Erdoğan’dı.
Haber7'de yer alan habere göre Moldova’daki bu toplantı bazı kaynaklar tarafından Putin’e karşı bir güç gösterisi olarak yorumlandı.

BİR TEK ERDOĞAN KATILMADI

Toplantı Perşembe günkü resmi programda yer alıyordu ancak iptal edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye katılmayan tek lider oldu.

PUTİN'E KARŞI GÜÇ GÖSTERİSİ

AST'nin ikinci toplantısının 2,6 milyon nüfuslu Moldova yapılması, AB ve Batılı ülkelerden Moskova'ya verilen "kuvvetli bir birliktelik mesajı" olarak değerlendiriliyor.
Ukrayna'dan sonra Rusya'nın sıradaki hedefinin Moldova olacağı yorumlarını hatırlatan AB yetkilileri, Avrupa'nın AB yanlısı Moldova hükümetinin arkasında durduğunu göstermek istediğini vurguluyor.

MOLDOVA ÖZELLİKLE SEÇİLDİ

Zirveye ev sahipliği yapan Moldova’nın bilinçli bir şekilde seçildiği söyleniyor. Ülke, batıda AB üyesi Romanya ve doğuda Ukrayna ile sınır komşusu 1990'ların başında bağımsızlığını kazanan son eski Sovyet cumhuriyeti olan Moldova, 2020'de cumhurbaşkanı seçilen Maia Sandu yönetiminde.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, “Ukrayna’nın NATO ile yakınlaşmasında bir adım ilerlemesi için her şeyi yapmaları ve bu sinyali ittifak üyesi ülkelerden alması gerektiğini” belirtti.

Ukrayna NATO’da olsaydı Rusya’nın saldırmayabileceği değerlendirmesini yapan Zelenskiy, “Bu, en iyi güvenlik garantisinin NATO olduğunu gösteriyor.” dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin detaylarını Fatih Portakal anlattı: Ekim ayında kurultay var seçilmesi kesin
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan Faik Öztrak'a salvolar: Vasatı yeniden üretiyorsunuz bu yenilgiyi kabul etmektir
Seçimlerde CHP propagandası yapan Fatih Altaylı'dan 'CHP kapatılsın müze yapılsın' çağrısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Seçimden sonra bedava halı dağıtıldı' iddialarını çürüttü
Moldova'da Putin'e karşı gövde gösterisi: Bir tek Erdoğan katılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılım yüksek olacak: 20 lider 45'e yakın bakan
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek iki kez yemin etmişti! Gökçek, itiraz edenlere böyle cevap verdi...
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç protesto: Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalkmadı
Sözcü TV'de 'Can Atalay' üzerinden algı yapmak istendi, rezil oldu
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne 'miras' tepkisi: Tabela partisine döndüler!
Osman Gökçek TBMM'de yemin etti!
İzmir’i yine sel aldı: Şehrin kalbi sular altında!
Vatandaşlardan 90 günde bir üst geçidi bitiremeyen İBB’ye tepki: Defne Devlet Hastanesi 60 günde bitti
HDP’li vekiller yine bildiğiniz gibi! İstiklal Marşı okunurken dudakları bile kıpırdamadı!
TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek
Sandıklar tehdit altında algısı yaratan CHP'den yeni açıklama! Güvenlik açığı yaşanmadı...
Kabaktepe'den İstanbul mesajı: İstanbul'u yeniden kazanacağız
Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlığı'nı Mustafa Şentop'tan devraldı
YÖRÜK 4X4 Türkiye'deki ilk görevine Cumhurbaşkanlığında başladı
Azerbaycan medyasında dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal!
Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor