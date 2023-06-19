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LGBT terörüne dur diyen Türk polisine HDP'li Özgül Saki'den alçak hakaret! EGM'den suç duyurusu...

LGBT terörü sosyal medya ve küresel akımlar üzerinden pompalanmaya devam ederken, İstanbul'da sözde 'onur' yürüyüşü adı altında izinsiz bir gösteri düzenlendi. LGBT'li bir grup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan atarken, HDP'li vekil Özgül Saki de yasağa uymayan LGBT grubuna izin vermeyen emniyet güçlerine 'işgalci kuvvetler' dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislere 'işgalci' diyen HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

LGBT terörüne dur diyen Türk polisine HDP'li Özgül Saki'den alçak hakaret! EGM'den suç duyurusu...
Ekleme: 19.06.2023 - 12:12 Güncelleme: 19.06.2023 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
LGBT terörüne dur diyen Türk polisine HDP'li Özgül Saki'den alçak hakaret! EGM'den suç duyurusu...
İstanbul'da yasağa rağmen sözde 'onur' yürüyüşü yapmaya çalışan LGBT'li gruplara polis ekipleri müdahale etti. Yasağa uymayan bazı LGBT grupları izinsiz gösteri düzenledi.

İstanbul Harbiye'de ara sokakta toplanan LGBT'li bir grup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine sloganlar attı.

HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki de, gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen LGBT'lilerin sözde 'onur yürüyüşü'ne izin vermeyen polis ekiplerine 'işgalci kuvvetler' dedi.

EGM'DEN POLİSLERE 'İŞGALCİ' DİYEN MİLLETVEKİLİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislere 'işgalci' diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan, başta terör örgütleri olmak üzere suç ve suçluyla mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Polis Teşkilatı'na yönelik 'işgalci' hakareti asla kabul edilemez. İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize 'işgalci' diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur' denildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KINAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla HDP'li vekili kınadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'İzinsiz gösteriye engel olmaya çalışan polislerimize 'işgalci' diyerek hakarette bulunan HDP'li vekili şiddetle kınıyorum. Kahraman polisimiz tarih boyunca, 'işgalci zihniyetlerle' ve 'toplumumuzun değerlerini' hiçe sayanlarla mücadele etmiştir. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır.'
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LGBT terörüne dur diyen Türk polisine HDP'li Özgül Saki'den alçak hakaret! EGM'den suç duyurusu...
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