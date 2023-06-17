MİT'ten nokta operasyon! MLKP'nin sözde sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi

MİT, MLKP adına geçmişte Türkiye'de çok sayıda eylemin talimatı veren Osman Nuri Ocaklı, son süreçte Bursa'daki cezaevi saldırısı da dâhil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden MLKP'nin en üst yönetim kadroları arasında yer alması nedeniyle hedef listesine aldı. PKK/KCK mensupları ile birlikte, Suriye'de ve Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda bulunan Osman Nuri Ocaklı'nın yeri, MİT'in saha ajanları tarafından belirlendi.MİT'in birbirinden habersiz biçimde sahaya çıkardığı ajanlar farklı zaman ve mekânlarda Ocaklı'yı takibe aldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Ocaklı, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi. MLKP'nin Suriye'deki en üst düzey yöneticisi olan ve MİT tarafından Ocak 2023'te etkisiz hale getirilen Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz'den sonra MLKP yöneticiliği yapabilecek isimlerden birisi olan Osman Nuri Ocaklı'nın ölümü ile örgüte büyük bir darbe vurulmuş oldu.2000 yılından itibaren MLKP'nin Türkiye'deki silahlı aparatı olan FESK sorumlusu olarak faaliyet gösteren Osman Nuri Ocaklı, terörist eylemlerine devam etti.Faaliyetleri esnasında PKK ile yakın örgütsel ilişki içerisinde olan Ocaklı, Kasım 2014'de Irak/Kandil Alanı'na geçti. Ardından 2015 yılında Suriye/Ras-El Ayn bölgesinde faaliyet yürütmeye başladı.Nisan 2018 itibarıyla Türkiye ve Suriye arasındaki illegal geçişlerden MLKP adına sorumlu olan Osman Nuri OCAKLI, MLKP Suriye eski sorumlusu Baran kod Bayram Namaz'ın sağ kolu ve örgütün Suriye'deki 3. adamı konumundaydı.2019 yılında Bayram Namaz'ın etkisiz hale getirilmesi sonrasında MLKP Suriye Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Şoreş kod adlı Zeki Gürbüz'ün yardımcısı olarak faaliyet yürütmeye başlayan Osman Nuri Ocaklı, Temmuz 2022'den itibaren Suriye/Ayn El Arap'ta sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam etti. MLKP'nin Suriye Sorumlusu Zeki Gürbüz'ün etkisiz hale getirilmesinden sonra örgüt içindeki konumunun da yükseleceği tahmin edilen Osman Nuri Ocaklı, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.