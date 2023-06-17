Ekrem İmamoğlu rest çekti! Kemal Kılıçdaroğlu’na süre verdi: Salı gününe kadar…

CHP, seçimin ardından dağıldı. Partide her gün bir kriz yaşandı. Onlarca seçim kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmak isteyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ise istifa sesleri yükselmeye başladı.Hem partiden hem de seçmenden gelen eleştirilere kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu ise seçimden günler sonra partisini destekleyen bir televizyon kanalına çıktı. 28 Mayıs gecesi 'Değişim şart' diyerek kazan kaldıran Ekrem İmamoğlu'na İBB Başkanı olarak kalması gerektiği konusunda mesaj yolladı.'Baba-oğul gibiyiz' dediği İmamoğlu'nun Genel Başkanlığa aday olmasını istemeyen Kılıçdaroğlu ise hamle üstüne hamle yaptı. MYK'yı değiştirdi, danışmanlarını görevden aldı.Son olarak da Ekrem İmamoğlu'nu ikna etmek için Ankara'ya çağırdı. İşte herkesin merak ettiği o 1.5 saatlik görüşmenin perde arkasını CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz yazdı.İsmail Saymaz, yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na doğrudan 'Genel Başkan olmak istiyor musun?' diye sorduğunu İmamoğlu'nun da buna 'Tabi ki olmak isterim' yanıtını verdiğini vurguladı.Görüşmede bir kez daha değişimi isteğini dile getiren İmamoğlu'nun 'Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak değişimi en kısa sürede yapmalıyız' dediğini yazdı.Saymaz'ın yazısına göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına kapıyı kapattı. 'Önce İBB'yi kazan. Sonra bakarız' diyerek değişim talebini yanıtladı.Görüşmede istediği yanıtı alamayan Ekrem İmamoğlu ise vites artırdı. İsmail Saymaz'ın iddiasına göre dün, yol haritasını Kılıçdaroğlu'na yolladı.Önümüzdeki pazartesi ya da Salı günü grup toplantısına kadar 'Kurultay'da genel olmayacağını açıkla' çağrısı yaptı. Tam da bunun üzerine CHP MYK üyesi Bülent Kuşoğlu'nun İngiliz medyasına yaptığı 'kılıçdaroğlu aday olacak' açıklaması yapması ikili arasındaki koltuk savaşını kanıtladı.İsmail Saymaz, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de adaylık isteğini yorumladı. 'İmamoğlu cephesi, Özel'i rakipten çok bir yol arkadaşı görüyor. CHP, üç adayın yarışacağı olağanüstü kurultaya doğru gidiyor' ifadesini kullandı.