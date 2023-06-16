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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u fetret devrinden kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından 2,5 yıl önce yanan ve restorasyona giren Vaniköy Camii'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Caminin yıkılarak ranta açılacağını iddia edenlere sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Vicdana ve akla sığmayan şeyler söyleyip her zamanki gibi yalanlarla zihinleri bulandırmaya çalıştılar. Biz bunlara kulak asmadık" dedi. Son 21 yılda İstanbul'a yapılan yatırımların maliyetinin 812 milyar lirayı geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son birkaç yıldır fetret devrine üzülerek şahit oluyoruz. 9 ay sonra İstanbul'u fetret devrinden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u fetret devrinden kurtaracağız
Ekleme: 16.06.2023 - 14:15 Güncelleme: 16.06.2023 - 14:45 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u fetret devrinden kurtaracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından 2,5 yıl önce yanan ve restorasyona giren Vaniköy Camii'nin açılışında açıklamalarda bulundu. Caminin yıkılarak ranta açılacağını iddia edenlere sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Buranın komple yıkılarak ranta açılacağını iddia ettiler vicdana ve akla sığmayan şeyler söyleyip her zamanki gibi yalanlarla zihinleri bulandırmaya çalıştılar. Biz bunlara kulak asmadık. İstanbul'un sembol camilerinden olan cami bu bölgenin kalbi konumunda. Padişahların ziyaretgahlarından olmuştur. İstanbulumuzun yeni uğrak yerlerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Caminin ilçemize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyor. İşçisinden mimarına kadar herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'Geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyoruz'
Kültürel mirasla geleceğe köprü kurulduğunu söyleyen Erdoğan, "Camiler bu toprakların bize ait olduğunu gösteren tapular, şanlı maziye bağlayan manevi köprülerimizdir. İhya ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyor, millet varlığımızı güçlendirmiş oluyoruz. Tarihi binalarla medeniyetimize vefa borcumuzu ödüyoruz. Her taşından tarih fışkıran İstanbul'a sevgimizi ve sadakatimiz başkadır.

'21 yılda İstanbul'a 812 milyar liralık yatırım'
Fatihin emanet bu şehri tüm ilçeleriyle gönülden seviyoruz. Aşığıyız, hizmetkarıyız. İstanbul sevgimizi biriler, kadar lafta bırakmadık eser ve yatırımlarla nakış nakış işleyip gösteriyoruz. İstanbul'a minnet borcumuzu ödüyoruz. Kaderine terk edilmiş ecdat yadigarı nice eseri inşa ettik. İstanbul'a son 21 yılda yaptığımız yatırımların maliyeti 812 milyar lirayı geçiyor Ancak son birkaç yıldır fetret devrine üzülerek şahit oluyoruz. Bu devirden hep beraber İstanbul'u çıkaracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u fetret devrinden kurtaracağız
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