Ankara'da tarım ilacı faciası: 2 kişi hayatını kaybetti
Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören'de böcek ilaçlamasından kaynaklı zehirlenmeden dolayı 2 kişinin hayatını kaybettiğini, tedaviye alınan 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlenen 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
TEDAVİYE ALINAN 5 KİŞİDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlenen 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Tedaviye alınan 5 kişiden birinin durumu ağır." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
TEDAVİYE ALINAN 5 KİŞİDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlenen 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Tedaviye alınan 5 kişiden birinin durumu ağır." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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