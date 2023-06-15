  • USD: 23,60 - 23,64
  • EURO: 25,48 - 25,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti

24-25 Haziran tarihlerinde 3. Olağan Kurultayı’na hazırlık yapan İyi Parti'de istifalar endişelere neden oluyor. 5 yıl önce kurulan partinin bugüne kadar 200 kurucusundan 70'i istifa etti. Kurultaya gidilecek süreçte İYİ Parti’den istifaların devam edeceği ifade ediliyor.

İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti
Ekleme: 15.06.2023 - 09:53 Güncelleme: 15.06.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'yi kuran 200 kişiden 70'i geçen beş yılda partiden istifa etti. Partiyle yollarını ayıranlar arasında tecrübeli önemli isimler de var. 25 Ekim 2017'de Genel Başkan Meral Akşener ve arkadaşları tarafından kurulan İYİ Parti, aradan geçen süre içerisinde 200 kişilik kurucu kadrodan önemli miktarda fire verdi. 24-25 Haziran tarihlerinde 3. Olağan Kurultayı'na hazırlık yapan İYİ Parti'de artan istifalar endişeye neden oldu. Kurultaya kadar gidilecek süreçte İYİ Parti'den istifaların devam edeceği ifade ediliyor.

İSTİFADAN PARTİ ÇIKTI

İYİ Parti içinde en önemli kopuş Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ oldu. Onun yanı sıra İYİ Parti'deki istifa furyasına katılanlar arasında toplum tarafından tanınan birçok sima var. MHP'den, DSP'ye ANAP'tan, DYP'ye eski milletvekilleri ve belediye başkanları kurucu görevlerinden bir bir istifa etti.

ANAP'lı eski Devlet Bakanı Ahat Andican, eski İzmir milletvekili Aytuy Çıray, Kardak'a çıkan askerlerden Ali Türkşen, İlay Aksoy, İsmail Ok istifa eden kurucular arasında. DSP'li eski bakanlar Aydın Tümen, Suat Çağlayan, eski MHP Afyon Belediye Başkanı Hayrettin Barut, eski MHP Kadın Kolları Başkanı Hediye Akdere, eski DYP milletvekilleri İbrahim Cevher Cevheri, Yıldırım Ulupınar, eski ANAP vekili Mahmut Bozkurt, eski MHP milletvekillileri Mustafa Erdem ve Özcan Yeniçeri de istifa eden kurucular arasında.

PARTİ'NİN ÖNEMLİ İSİMLERİ BIRAKTI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklayan İyi Parti İstanbul milletvekili de partisinden istifa etmişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Erdoğan'ın sözleri dünyada manşet: Başmüzakerecinin Türkiye açıklaması İsveç'te soğuk duş etkisi yaptı
AKINCI'dan bir ilk daha: Hedefe tam isabet
MSB duyurdu! Suriye'de 16 terörist etkisiz
İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti
ABB Başkanı Mansur Yavaş’a suç duyurusu! Denetim raporunda usulsüzlük
Yine metrobüs arızalandı! Çok uzun kuyruklar oluştu
CHP'de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu'na ne söyledi?
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ve sonuçlarını açıkladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti
Ekrem İmamoğlu yedi yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
Piyasalar merakla bekliyordu: FED faiz kararını açıkladı
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Ekrem İmamoğlu'na 'sus' mesajı: Adaylık yeri kurultaydır
Genel Yayın Yönetmeni'ne sansür: Fondaş Cumhuriyet rüşvet skandalını doğruladı
Ekrem İmamoğlu’na bir tepki de otobüs şoförlerinden: 4 yıldır paramızı ödemiyor!
Kritik NATO toplantısında flaş! İsveç'e 'somut adım' vurgusu
Maaşlara zam yasası geliyor! Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak?
Lütfü Türkkan’a Aytun Çıray’dan sert tepki: “‘Bacını..’ diye kadına küfreden birinin…”
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten flaş İsveç açıklaması: Erdoğan ile görüştüm .
İsveç panikte! Başkan Erdoğan’ın sözlerini böyle duyurdular: Beklemeyin…
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

THY zirvedeki yerine korudu! 'Türkiye'nin en değerli markası'

THY zirvedeki yerine korudu! 'Türkiye'nin en değerli markası'

Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor