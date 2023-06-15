İstanbulkart'ta yeni dönem: Bakiye yetersiz olsa da kart kullanılabilecek

Toplu taşımada kullanılan İstanbulkart’ta eksi bakiye dönemi başlıyor. Teklif belediye meclisi toplantısında görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda limit 15 TL’ye kadar ulaşım hakkı verildi. Bundan böyle bakiye yetersiz olsa da vatandaşları kartlarını kullanalabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, megakentte toplu taşımayı kullanan milyonlarca İstanbullu’ya kolaylık sağlayacak bir karara imza attı.İstanbulkart sahiplerine yetersiz bakiye durumunda 15 TL’ye kadar ulaşım hakkı verildi.Haziran ayı toplantısının 3. oturumunda kartlarda bakiye olmaması durumunda eksi bakiye ile ulaşım hakkı tanınması teklifi görüşüldü. Teklif oy birliği ile kabul edildiMeclis Komisyonu raporuna göre, günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart kullanıcıları yetersiz bakiye uyarısı alıyor. Uyarı alan kart sahiplerinin yüzde 62,40’ı aynı gün dolum yaparken, yüzde 13,68’i ilerleyen günlerde dolum yapıyor.Bu kararla birlikte kartta para kalmamış olsa bile geçiş hakkı verilecek. Bakiye 15 TL’ye kadar eksiye düşecek. Sonrasında ise tekrar karta yükleme yapmak gerekecek.