  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,53 - 25,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mehmet Özhaseki depremin vurduğu 3 ilin belediye başkanlarıyla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı görevini devralan Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinin ihyası ve imarı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 13.06.2023 - 17:51 Güncelleme: 13.06.2023 - 17:51 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Özhaseki depremin vurduğu 3 ilin belediye başkanlarıyla buluştu
6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin izleri siliniyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen toplam 11 ilde, hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Enkaza dönen kentler ayaklandırılırken, afetzedeler için yeni ve güvenilir konutlar inşa ediliyor.

3 belediye başkanıyla bir arada
Seçimlerin ardından Türkiye Yüzyılı'nın başlamasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı görevini devralan Mehmet Özhaseki de bu süreçte çalışmaları yakından takip ediyor.

Bu kapsamda depremden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman Belediye Başkanlarıyla bir araya gelen Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz"
Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesinin ihyası ve imarı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman Belediye Başkanlarımızla ve beraberlerindeki heyetle bir araya gelerek tamamladığımız ve hayata geçireceğimiz projeleri değerlendirdik.

Uzman ekiplerimiz bölgede çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüyorlar. İnşallah konutlarımızı ve iş yerlerimizi de süratle tamamlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı'na hakaret cezasız kalmadı! Hala 'bu hakaret değil' diyor...
İstanbul'da suya zam geldi!
Tanju Özcan, Başkan Erdoğan'dan muvafakat istedi
Millete hakaret etti, kendisine gelince tahammül edemedi! Savcılıktan Melek Mosso kararı
Ekrem İmamoğlu’nun yalanı yine tutmadı: İSKİ yatırımları 5 yıldır düşüyor!
İstifa etmeyi düşünüyor musunuz? Kılıçdaroğlu’ndan muhabirlere şok yanıt!
AK Parti'den heyecanlandıran açıklama! Yasal düzenlemeler geliyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor: Masada dört farklı zam oranı var
Kanada'da Müslüman öğrencilere LGBT dayatması: Öğretmenden sınıfta skandal sözler…
Ankara'da sağanak hayatı felç etti: Su taşkınları sıradanlaştı
Almanlar TOGG fabrikasında! Tek tek gezip sorular sordular: Kılıçdaroğlu 'Halkı kandırıyorlar' iftirasını atmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuşuyor...
Erdoğan, Azerbaycan’da Aliyev’le baş başa görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak iddia! 30 Mayıs'ta İstanbul'da buluşmuşlar...
CHP’de koltuk savaşı kızışıyor: Kılıçdaroğlu belediye başkanlarını topladı! İmamoğlu da düğmeye bastı…
Hakan Han Özcan EYT'lilere zulmü belgeleriyle ortaya çıkardı
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Tüm dünya o mesajı konuşacak...
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
CHP'li belediyedeki kentsel dönüşüm skandalında yeni gelişme! Bakanlık el koydu, tek tek denetlenecek
Kılıçdaroğlu kaybetti PKK eylemlere başlama kararı aldı
Halk plajında denize giren adamı diri diri yuttu! Mısır’da Rus turistin parçaları köpekbalığının midesinden çıkartıldı

Halk plajında denize giren adamı diri diri yuttu! Mısır’da Rus turistin parçaları köpekbalığının midesinden çıkartıldı

Çankırı'da merak uyandıran anlar: Vatandaşlar görüntüledi

Çankırı'da merak uyandıran anlar: Vatandaşlar görüntüledi

Bingöl'de tarihi demir cevheri keşfi: 300 milyon tonluk rezerv tespit edildi

Bingöl'de tarihi demir cevheri keşfi: 300 milyon tonluk rezerv tespit edildi

Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u başına 4 kez ateş ederek öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ‘pes’ dedirtti

Eskişehir’de sevgilisi Ayşenur’u başına 4 kez ateş ederek öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi ‘pes’ dedirtti

Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

Antalya’da oltaya takıldı: Gözleri zümrüt gibi! Dişleri korkunçtu!

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran açıkladı! Konut fiyatları yükselecek mi?

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran açıkladı! Konut fiyatları yükselecek mi?