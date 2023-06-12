Melek Mosso'yu sahneye çıkaran Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Ödül töreni konuşmasıyla milyonların tepkisini çeken Melek Mosso'nun AK Partili kadın seçmenlere küfür eden kadının fotoğrafını sosyal medya hesabından RT etmesi tepkiye neden oldu. Mosso'nun ayrıca, aynı kadının kıyafetlerini taklit ederek sandığa gittiği ve bu anını sosyal medyadan "seçim kombinim" notuyla paylaştığı görüldü.Melek Mosso'yu sahneye çıkaran Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e tepkiler çığ gibi büyüyorBunun üzerine Mosso'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Halk Bankası kaynakları bankanın Melek Mosso konserinden sponsorluğunu geri çekeceğini açıkladı.Tekirdağ’ın AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi ise gelen tepkiler sonrası Melek Mosso konserini iptal ettiğini açıklamıştı.Ancak belediyenin 'iptal etti' denilen Melek Mosso konserini iptal etmediği ortaya çıktı. Dün akşam Melek Mosso, 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne aldı. Mosso'ya sahnede eşlik eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise tepkiler odağı oldu.Cüneyt Yüksel'in sahnede Melek Mosso'nun elini öpüp, sarılarak uğurlaması ise birçok kişi tarafından eleştirildi.Bunun üzerine Melek Mosso'nun bir konserinde vatandaşlara ortağa parmağını gösterdiği görüntüler yeniden gündem oldu.Tüm tepkilere rağmen Melek Mosso'yu sahneye çıkaran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları Yüksel'e şu sözlerle tepki gösterdi:''Süleymanpaşa Belediyesinin AK Partili belediye başkanı olacak herif, yani Cüneyt Yüksel bu akşam, AK Parti'ye oy verenlere bir ana avrat sövmediği kalan Melek Mosso ile sahne almış. Bunun tam adı haysiyetsizliktir. Net!''''Halkın verdiği bütün tepkilere rağmen seçim sürecinde seçmeni hedef alan Melek Mosso’ya konser verdirdin. bu halk bunu unutmaz.!''''Süleymanpaşa Belediye Başkanı @CuneyttYuksell Melek Mosso'nun elini iki kere öpüp alnına koydu. Ardından sarılarak uğurladı. Bu resmen dümeni CHP'ye doğru kırmış belli. Asıl soru şu: Bu Cüneyti AK Partiye kim kakaladı? Referansı kimdi?''''Melek Mosso ile düet yapan bu zat kovulmazsa.... Bunun anlamı bellidir! Ak Parti için çok mühim bir kavşak.''''Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, millete rest çekip Melek Mosso’yu sahneye çıkardı. Bu terbiyesizliği asla kabul etmiyoruz ve asla unutturmayacağız!''