Merdan Yanardağ'ın başörtüsü rahatsızlığı bitmedi! Skandal sözler: Kaosa kargaşaya felakete sürüklüyorsunuz bu ülkeyi

Her fırsatta dini değerleri aşağılayan ve nefret kusan Merdan Yanardağ yine bildiğiniz gibi...Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı bilinen TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yine CHP yandaşı Emre Kongar ile yaptığı programda Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişikliği süreciyle ilgili skandal ifadeler kullandı.Yanardağ ve Kongar'ın programında 'Gerici Anayasa Girişimi' KJ'si yer alırken Yanardağ, Türkiye'nin Afganistanlaşma sürecine gireceği algısını yaptı.Çarşaf ve peçe örneklerini vererek skandal ifadeler kullanan Yanardağ başörtülü kadınların kamu kurum ve kuruluşlarından çalışmaması gerektiğini savundu.Yeni Anayasa sürecini 'Çarşaf ve peçeli devlet memurluğuna giden kapı' olarak tanımlayan Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı;'İnsanlar peçe takma isteyebilirler ya da çarşaf giymek isteyebilirler özel hayaltarında ama bir devlet tüm yurttaşlarına bir kamu hizmete veriyor ve biz onu görmek durumundayız. Bana hizmeti sunan kim ben kimle muhatabım nasıl kimlik tespiti yapacaksınız. Ya bu işte biz Afganistanlaşma sürecine giriliyor derken bunu anlatmaya çalıştık.Diyecekler ki isteyen öyle giyinir isteyen böyle giyinir. Başı açık memur da olur böyle memur da olur. Ya bir devletin kuralları olur. Bir giyim kıyafet yönetmeliği olur. Siz bir özel harekât birliğini yüz metre koşucusu kıyafetiyle görev alamazsınız veya sırt çantalarıyla vs insanları maraton koşturamazsınız. Kuralları vardır bunun. Bir kulübün kuralları forması vardır.Bir kamu kuruluşunun bir kıyafet yönetmeliği vardır. O zaman herkes istediği gibi giyinecek. Diğeri de diyecek ki ben bir tane kırmızı bant çekeceğim başıma benim inancımın gereği bu… Nasıl belirleyeceksiniz bunu. Bir kaosa kargaşaya felakete sürüklüyorsunuz bu ülkeyi farkında değilsiniz.İnsanların inanç ve ibadet özgürlüğünün sağlanması ve garanti edilmesi özel alana bırakılarak bunun gerçekleştirilmesi başka bir şey bir kamu hizmetinin dini bir anlayışla, dinin bir mezhebinin onun bir yorumunun onun bir meşrebinin bir topluma dayatılması başka bir şey.'Yanardağ daha önce de defalarca kez dini değeleri hedef aldı. Merdan'ın skandallarından bazıları şu şekilde;Vali ve kaymakam eşlerinin başörtülü olmasından rahatsız olan Merdan Yanardağ, 'Valilerin önemli bir kısmının kadın eli sıkmadığı, kiminin eşinin başının kapalı olduğu çoğunun belli bir eğitimden geçtiği iddia ediliyor.' diyerek skandal sözler sarfetti.Kahramanmaraşlı merkezli 50 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği depremi de dindarlara bağlayan Yanardağ, 'İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır.' iddiasında bulunan Yanardağ, 'Bu bölge ağırlıklı olarak dindar muhafazakar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir ki tanrı?' ifadeleriyle kin kustu.Yayında hapşıran Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a beraber program yaptığı Emre Kongar, 'Çok yaşa' dedi ve bu söylemin yasaklandığını savunarak iktidarı hedef aldı. 'Yok efendim, 'çok yaşa, günaydın' demeyecekmişiz. Selamünaleyküm diyecekmişiz' ifadelerini kullanınca Yanardağ araya girip skandal ifadeler kullandı. Yanardağ, 'Birbirini kesen Araplar, birbirine karşı düşman olmadığını anlatmak istiyor. 'Bütün barış üzerine olsun' demek ve bunda bir kutsiyet yok.' dedi.