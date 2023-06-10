Hollanda'da devasa yangın: Kara bulutlar göğü kapladı
Hollanda'nın Ter Aar kentindeki fabrikada çıkan dev yangın, büyük korku yarattı. Kilometrelerce öteden görülen yangında, neyse ki can kaybı yaşanmadı.
Hollanda'nın Ter Aar şehrindeki sanayi bölgesinde büyük bir yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekipleri anında gelirken, yangın kısa sürede diğer dükkanlara da sıçradı.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Plastik dükkanında başladığı belirtilen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.
Bölgeden paylaşılan görüntülerde, alevlerin sanayideki dükkanları adeta yuttuğu görülürken, çıkan kara bulutlar havadaki uçaklar tarafından kaydedildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
İtfaiye ekiplerinin saat süren çabaları sonucunda, yangın sabah karşı kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DA BİTTİ
Yangını soğutma çalışmaları da şu saat itibariyle bitti.
Olay yerine itfaiye ekipleri anında gelirken, yangın kısa sürede diğer dükkanlara da sıçradı.
ÖLEN YA DA YARALANAN YOK
Plastik dükkanında başladığı belirtilen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.
Bölgeden paylaşılan görüntülerde, alevlerin sanayideki dükkanları adeta yuttuğu görülürken, çıkan kara bulutlar havadaki uçaklar tarafından kaydedildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
İtfaiye ekiplerinin saat süren çabaları sonucunda, yangın sabah karşı kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DA BİTTİ
Yangını soğutma çalışmaları da şu saat itibariyle bitti.
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