Hollanda'da devasa yangın: Kara bulutlar göğü kapladı

Hollanda'nın Ter Aar şehrindeki sanayi bölgesinde büyük bir yangın çıktı.Olay yerine itfaiye ekipleri anında gelirken, yangın kısa sürede diğer dükkanlara da sıçradı.Plastik dükkanında başladığı belirtilen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.Bölgeden paylaşılan görüntülerde, alevlerin sanayideki dükkanları adeta yuttuğu görülürken, çıkan kara bulutlar havadaki uçaklar tarafından kaydedildi.İtfaiye ekiplerinin saat süren çabaları sonucunda, yangın sabah karşı kontrol altına alındı.Yangını soğutma çalışmaları da şu saat itibariyle bitti.