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Mansur Yavaş için Tan Taşçı konseri iddiası: Ödeme 10 milyon lirayı geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Tan Taşçı konseri için toplamda 10 milyon 301 bin lira ödeme yaptığını iddia etti.

Mansur Yavaş için Tan Taşçı konseri iddiası: Ödeme 10 milyon lirayı geçti
Ekleme: 1.06.2023 - 18:46 Güncelleme: 1.06.2023 - 18:57 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş için Tan Taşçı konseri iddiası: Ödeme 10 milyon lirayı geçti
Her fırsatta israf ve savurganlığa karşı açıklamalarda bulunan CHP belediyelerinin savurganlıkları bitmiyor. CHP'ye yakın sanatçıları art arda sahnelere çıkaran CHP'li belediyelerin milyonlarca lirayı sahneye çıkarmasa da harcadığı belirlendi.

Türkiye'nin gündemine oturmuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, 2022'de önce iptal edilen sonra da yeniden düzenlenen ABB Tan Taşçı konseri ödemelerini ortaya çıkardı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da sahneye çıkarak Ankara havası oynadığı konser, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Mansur Yavaş için Tan Taşçı konseri iddiası: Ödeme 10 milyon lirayı geçti

Toplam 10 milyon 301 TL bin ödeme

Yalçın, ilk etapta iptal edilen konser için 4.548.782 TL, daha sonra gerçekleşen konser için 5.752.500 TL olmak üzere toplam 10.301.282 TL ödeme yapıldığını açıkladı. Twitter hesabından bilgileri paylaşan Yalçın, paylaşımı, 'Mansur Yavaş ne güzel oynadı ama, değil mi?' notuyla yaptı.

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