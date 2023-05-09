Erzurum’da yaşanan olaylara karışmıştı: Uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, 7 Mayıs 2023'te Erzurum'da yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle Erzurum Merkez Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş'in gözaltına alındığı belirtildi.Hakkında derhal idari tahkikat başlatılan uzman çavuşun tahkikat sonucunda sözleşmesinin feshedildiği bildirilen açıklamada, 'Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir.' ifadelerine yer verildi.