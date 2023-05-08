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PKK destekçileri İzmir’de AK Parti otobüsüne saldırdı. AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan sosyal medya hesabından duyurdu.

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan, PKK destekçilerinin İzmir'de AK Parti otobüsüne saldırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan paylaşımında, ''Bugün saat: 21:00 sularında Buca’da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar.'' ifadelerini kullandı.

PKK destekçileri İzmir’de AK Parti otobüsüne saldırdı. AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan sosyal medya hesabından duyurdu.
Ekleme: 8.05.2023 - 23:22 Güncelleme: 8.05.2023 - 23:43 / Editör: Ozge Selin
PKK destekçileri İzmir’de AK Parti otobüsüne saldırdı. AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan sosyal medya hesabından duyurdu.
AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan, PKK destekçilerinin İzmir'de AK Parti otobüsüne saldırdığını sosyal medya hesabından duyurdu.

AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan: ''Daha önce farklı yerlerde yine aynı grup tarafından gerçekleşen 2 saldırının ardından; Bugün saat 21.00 sularında Buca'da mahalle mitinginden dönerken PKK sloganı ve işaretleri ile seçim otobüsümüzün camını kırdılar. Lanet saldırıda çalışma ekibimden üç arkadaşımı yaraladılar. Bu vahşeti kınıyoruz ama biz onlara benzemeyeceğiz. Duruşumuzu bozmayacağız. Haklımız gereken cevabı sandıkta verecektir.' ifadelerini kullandı.

PKK destekçileri İzmir’de AK Parti otobüsüne saldırdı. AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Savcı Sayan sosyal medya hesabından duyurdu.

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