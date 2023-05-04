Terör propagandası yaptığı belirlenen HDP ilçe başkanı tutuklandı
Kocaeli'de PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen, aralarında Gebze HDP ilçe başkanının da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Dün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında HDP Gebze İlçe Başkanı Ö.Y.'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi.
Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI