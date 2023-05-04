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Öğretmenler İzmir'de isyan etti: Soyer ve Kılıçdaroğlu'ndan hakkımızı istiyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA’ya bağlı olarak çalışan 105 öğretmen asgari ücretle çalıştırıldıklarını belirterek yürüyüş yaptı. Yaşadıkları bu duruma isyan eden öğretmenler eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. Ellerinde ‘eşit işe eşit ücret’, ‘sendikalı olmak anayasal haktır’, ‘kapsam dışı kapı dışı’ ‘bizden haberiniz var mı?’ ‘sendikal hakkımız engellemez’ pankartlarıyla tepkilerini dile getirdiler. Öğretmenler, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İZDOĞA’da çalışan öğretmenleriz. Asgari ücrete çalışıyoruz. 105 öğretmen olarak mağduriyet yaşıyoruz. Tunç Soyer ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hakkımızı istiyoruz. Üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz” diye isyan etti.

Öğretmenler İzmir'de isyan etti: Soyer ve Kılıçdaroğlu'ndan hakkımızı istiyoruz
Ekleme: 4.05.2023 - 14:46 Güncelleme: 4.05.2023 - 14:51 / Editör: Ozge Selin
Öğretmenler İzmir'de isyan etti: Soyer ve Kılıçdaroğlu'ndan hakkımızı istiyoruz
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA'ya bağlı çalışan 105 öğretmen, sendikal haklarının engellendiği ve asgari ücretle çalıştırıldıkları gerekçesiyle 1 Mayıs'ta eylem yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezlerinde asgari ücret, yol ve yemek parasına çalışan öğretmenler Alsancak semtinde yürüyüş yapıp, sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Öğretmenler 'eşit işe eşit ücret', 'sendikalı olmak anayasal haktır', 'kapsam dışı kapı dışı' 'bizden haberiniz var mı?' 'sendikal hakkımız engellemez' pankartları ellerinde taşıdı

Sabah'ın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzdoğa'da çalışan 105 öğretmen olarak mağduriyet yaşadıklarını söyleyen işçiler isyan etti.

Öğretmenler, 'Kapsam dışı sözleşme yaptılar. Asgari ücret ve yol yemek parasına çalışıyoruz. Belediyenin kurs merkezlerinde ve masal evi projeleri dahilinde ders veriyoruz. Daha önce taşeron olarak çalışıyorduk. Pandemide bizi işten çıkarttılar.

Öğretmenler İzmir'de isyan etti: Soyer ve Kılıçdaroğlu'ndan hakkımızı istiyoruz

Eylem yapınca tekrar işe alındık. O eylemden sonra asgari ücretin yüzde 50 üzerinde bir maaşla sözleşme yapıldı. Tekrardan İZDOĞA şirketi üzerinden işe alındık. Yapılan protokol ile ilgili bize bilgi verilmedi. Biz kapsam dışı çalışan asgari ücretli öğretmenleriz. Daha önce asgari ücretin yüzde 50 üzerinde maaş alıyorduk. 4 ay bu şekilde gitti.

Ancak asgari ücrete zam yapıldıktan sonra bize zam yapılmayınca maaşımız asgari ücret düzeyinde kaldı. Bizi toplu sözleşmeye dahil etmiyorlar. Eşit işe eşit ücret vermiyorlar. Tunç Soyer ve Kemal Kılıçdaroğlu'dan hakkımızı istiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bize üvey evlat muamelesi yapıyorlar' dedi.

Öğretmenler İzmir'de isyan etti: Soyer ve Kılıçdaroğlu'ndan hakkımızı istiyoruz
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