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Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Antalya’nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların gelir kaynağı olan nadide türün toplama işlemine başlandı. Diğer türlerine göre nadir bulunan, bölgedekiler için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline gelen bölgenin gizli hazinesinin tazesinin kilogramı 300 liradan, kurutulmuşunun kilosu ise 2 bin 500 liradan alıcı buluyor.

Ekleme: 4.05.2023 - 12:21 Güncelleme: 4.05.2023 - 12:39 / Editör: Ozge Selin
Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor
'Toplama hevesimiz vardır. Ayrıca lezzetli ve doğal antibiyotik olduğu için çocuklarımızla yemek için topluyoruz. Akseki'nin kuzugöbekleri oldukça lezzetlidir.'

ntarı toplama işi Nisan ayı ortasında başlıyor ve Mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşlar mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor.

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

Bahar döneminde yoğun yağış alan Akseki'de ortaya çıkan kuzugöbeği mantarları vatandaşın gelir kapısı olmaya devam ediyor. Doğadan toplanan kuzugöbeği mantarlarının tazesi kilosu 300 liraya, kurutulmuşu ise 2 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor.

Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen, bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici özellikte olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı nisan ve mayıs aylarında yağmurun ardından sedir, çam, köknar, meşe ağaçlarının dibinde yetişiyor.

Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplayan Hüseyin Çatlı ise kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını söyledi. Mantarın Nisan ve Mayıs aylarında toplandığını belirten Çatlı, “Toros Dağları'nda Nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarı çıkmaya başladı.

Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, nemli, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabah erken saatlerde Toros Dağları'nın yüksek kesimlerine çıkar, akşama kadar ağaçların dibini geziyoruz. Günlük ortalama bir iki kilogram mantar topluyoruz” dedi.

Kuzugöbeği mantarını satmak amacıyla değil, yemek amacıyla topladığını da ifade eden Çatlı, “Biz kuzugöbeği mantarını yemek için topluyoruz. Kuzugöbeği ilk çıktığında 700 liraya satılıyordu. Şu anda ise kilogramı 300 liradan satıyor. Havalar yağmurlu giderse Mayıs sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Yağmur yağmazsa olmaz. Yağmur yağarsa ağaçların ve otların diplerinde çıkmaya devam eder. Akseki'de bu, insanların geçim kaynağıdır” diye konuştu.

Aksekili Hasan Sağlam, kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını söyledi. Mantarın nisan ve mayıs aylarında toplandığını belirten Sağlam, 'Biz arkadaşlar ile beraber sabahın erken saatlerinde Toros Dağları'nda kuzugöbeği mantarı toplamaya çıkıyoruz. Dağları karış karış geziyoruz. Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, nemli olan, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabahtan akşama kadar ağaçların dibini gezerek kuzugöbeği arıyoruz' dedi.

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

'Kuzugöbeği toplamak bir hastalık'

Kuzugöbeği toplamanın bir hastalık olduğunu söyleyen Sağlam, “Kuzugöbeği zamanı gelince bizde ayrı bir heyecan olur. Bu bir hastalıktır. Bunun yemesinden ziyade bulmasının zevkini yaşamak çok güzel bir duygu. Bunun parasında pulunda değiliz. Kuzugöbeği ilk çıktığında kilosu 700 liraya satılıyordu. Şimdi ise 300 liraya düştü. Biz satmak için toplamıyoruz'

'Toplama hevesimiz vardır. Ayrıca lezzetli ve doğal antibiyotik olduğu için çocuklarımızla yemek için topluyoruz. Akseki'nin kuzugöbekleri oldukça lezzetlidir.'

Kuzugöbeği nisan ayında başlar ve havalar yağışlı giderse Mayıs ayı sonuna kadar devam eder. Kuzugöbeğini toplaması oldukça zahmetli.

Günlük ortalama bazen bir kilo, bazen de 2-3 kilo bulabiliyoruz” diye konuştu.

Fiyatını duyan bölgeye koştu: Gizli hazine ortaya çıktı sadece o günlerde kendini gösteriyor

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