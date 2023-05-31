Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı artıyor! Değişim isteyen isim bu kez Uğur Dündar...

Milli irade, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden 'Erdoğan' dedi.14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a sarkan seçim sonuçlarına göre, yüzde 52 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17. kez galip geldi.Kemal Kılıçdaroğlu ise 28 Mayıs gecesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında yaşadığı yenilgilere bir yenisini daha ekledi.Sosyal medyanın köpürtmesi ile bu kez kazanacağını sanan Kılıçdaroğlu hüsrana uğrarken, bir kesim CHP'li 'istifa' tezahüratına başladı.Gerek Fatih Portakal, İsmail Saymaz gibi isimler gerekse CHP'li seçmen Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi yönünde görüş bildirdi.Gündemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceği konusu tartışılırken, bir yeni gelişme daha yaşandı.Kılıçdaroğlu'nun güçlü destekçilerinden biri de gazeteci Uğur Dündar.Ancak Uğur Dündar da Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasını dileyenler arasına girdi.Uğur Dündar'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili yazdığı uzun yazıdan en dikkat çeken kısım şöyleydi;Kemal Bey'in değişim isteği de dahil olmak üzere toplumun verdiği tüm mesajları iyi okuyacağına ve gereğini yapacağına inanıyorum.Yazının dikkat çeken diğer kısmı ise şu şekilde;Peki ya Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim için pişman mıyım? Asla.Seçilmiş olsaydı çağdaş demokratik ülkelerdeki benzerlerini aratmayacak bir Cumhurbaşkanı olayacağından, hukukun üstünlüğünü ve bağımsız yargıyı geri getireceğinden, basın ve düşünce özgürlüğünü sağlayacağından, yolsuzlukların hesabını soracağından, kutuplaşmış toplumun yeniden bir arada olması için uğraşacağından döneminde üretimin, ihracatın, istihdamın artacağından ve ulusal gelirin hakça paylaşışacağından hiç kuşku duymadım ve o nedenle destekledim.Ama demek ki toplumun diğer yarısı benim gibi düşünmedi ve Tayyip Erdoğan'ı üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçti.Kemal Bey'in değişim isteği de dahil olmak üzere toplumun verdiği tüm mesajları iyi okuyacağına ve gereğini yapacağına inanıyorum.