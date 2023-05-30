%52,16
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1627.580.965 Oy
%47,84
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8425.300.624 Oy
Şanlıurfa'da terör operasyonu:1 gözaltı
Şanlıurfa’da terörle mücadele ekiplerinin operasyonlarında 1 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK ile bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor.
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