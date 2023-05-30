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Başkan Erdoğan seçim zaferi sonrası A takımını topluyor! İşte masadaki başlıklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.00’da partisinin A takımıyla bir araya gelecek. Başkan Erdoğan’ın toplantıda seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendirmesi bekleniyor. Erdoğan’ın ayrıca bugün iş dünyasına da hitap etmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan seçim zaferi sonrası A takımını topluyor! İşte masadaki başlıklar
Ekleme: 30.05.2023 - 11:18 Güncelleme: 30.05.2023 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan seçim zaferi sonrası A takımını topluyor! İşte masadaki başlıklar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek MYK toplantısında seçim sonuçlarını kurmaylarıyla değerlendirecek. Gözler Kabine'nin oluşumuna çevrilmişken, Kabine'nin açıklanmasına devam edene kadar Başkan Erdoğan'ın istişarelere devam etmesi gerekiyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ

Başkan Erdoğan, dün de Beştepe'de Mehmet Şimşek ile bir araya gelmişti. Bu kapsamda, ekonomi yönetiminin oldukça önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın mesajları da bu yönde… Başkan Erdoğan, uluslararası alanda itibarı olan güçlü bir ekonomi ekibinin kurulacağını vurguluyor.

Bu kapsamda MYK'da yapılacak istişarelerde Kabine'nin oluşumu bakımından önem kazanmış durumda.

CNN Türk'te yer alan habere göre, MYK'da 3 dönem kuralına takılıp vekil olmayan bazı isimler var. Bu isimlerin Kabine'de değerlendirilebileceği konuşuluyor.

MYK'DA REVİZYONA GİDİLEBİLİR

Başkan Erdoğan'ın bu yönde bir adım atması halinde o isimlerin MYK üyeliği düşmüş olacak. Erdoğan'ın MYK'da yeni bir revizyona gitme ihtimali var. Bütün bu başlıklar bugünkü toplantıda değerlendirilecek.

Erdoğan'ın ayrıca bugün iş dünyasına da hitap etmesi bekleniyor.
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