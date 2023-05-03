  • USD: 19,45 - 19,49
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye’nin enerji hamleleri Yunan basınında yankılandı! 'Başkan Erdoğan yeni petrol müjdesini duyurdu!'

Türkiye'nin enerji alanında yaptığı hamlelere bir yenisi daha eklendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Konya'da katıldığı törende müjdeyi duyurdu. Terörden temizlenen Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi keşfini açıklayan Başkan Erdoğan'ın sözleri gündeme damga vurdu. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da büyük ilgi gören yeni yerli petrol rezervi Yunanistan gündemine de damga vurdu. Yunan basını Başkan Erdoğan'ın müjdesini manşetten duyurdu.

Türkiye’nin enerji hamleleri Yunan basınında yankılandı! 'Başkan Erdoğan yeni petrol müjdesini duyurdu!'
Ekleme: 3.05.2023 - 10:43 Güncelleme: 3.05.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’nin enerji hamleleri Yunan basınında yankılandı! 'Başkan Erdoğan yeni petrol müjdesini duyurdu!'
Son yıllarda dışa bağımlılığını gerek askeri teknoloji, gerek enerji alanında yaptığı hamlelerle ciddi oranda azaltan Türkiye, girişimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yerli Karadeniz gazının evlere dağıtılmaya başlaması gündeme damga vurmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıl boyunca evlerin mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın ücretsiz olacağını açıklamış, bunun yanında 1 ay boyunca konut ısınmalarında kullanılan doğal gaz için ücret alınmayacağını açıklamıştı.

YERLİ HAMLELERE YENİSİ EKLENDİ

Türkiye'deki bu gelişmeleri yakından takip eden Yunan basını, Karadeniz gazına ilişkin detaylara günler boyu büyük yer ayırmıştı.

Yerli ve milli hamlelerin hız kesmemesiyle Başkan Erdoğan vatandaşlara yeni bir müjde daha duyurdu. Konya'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, terörden temizlenen bölgelerde yeni petrol rezervinin keşfedildiğini açıkladı. 'Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.' İfadelerini kullanan Erdoğan'ın açıklaması gündeme damga vurdu.

Yerli enerji girişimlerini yakından takip eden Yunanistan, petrol keşfine de büyük ilgi gösterdi.

Türkiye’nin enerji hamleleri Yunan basınında yankılandı! 'Başkan Erdoğan yeni petrol müjdesini duyurdu!'

'ERDOĞAN'DAN YENİ MÜJDE!'

Yunan Kathimerini gazetesi, manşete taşıdığı haberinde 'Erdoğan yeni müjdesini duyurdu' ifadelerini kullandı. Keşfedilen rezervin 2 bin 700 metre derinliğinde olduğuna yer veren Kathimerini, 'Türkiye'nin yeni petrol rezervi ülkedeki günlük tüketimin onda birini tek başına karşılayacak kapasitede' detaylarına yer verdi.

ERT, gelişmeyi manşetten duyurdu. 'Türkiye'de büyük bir petrol rezervi bulundu' başlığını kullanan ERT, Başkan Erdoğan'ın bölücü terör örgütlerine yönelik söylediği 'Sizi o petrol kuyularına gömeceğiz' sözlerine de geniş yer ayırdı.

Türkiye’nin enerji hamleleri Yunan basınında yankılandı! 'Başkan Erdoğan yeni petrol müjdesini duyurdu!'

'GÜNLÜK İHTİYACIN ONDA BİRİNİ KARŞILAYACAK'

CNN Yunanistan, haberinde 'Erdoğan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güneydoğusundaki Gabar Dağı'nda büyük bir petrol sahasının keşfedildiğini duyurdu' cümlelerini kullandı.

Proto Thema gazetesi haberinde 'Seçim öncesi Erdoğan kutlamaları' başlığını kullandı. Petrol rezervinin detaylarına yer veren gazete, 'günlük 100 bin varil kapasitesine sahip rezerv ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi ülke ihtiyacının onda birini karşılayacak' sözlerini kullandı.

To Vima gazetesi, 'Erdoğan büyük bir petrol sahasının varlığını ortaya çıkardı' ifadeleriyle haberi manşetten veren bir diğer kaynak oldu. Türkiye'nin yerli enerji hamlelerinde kararlı olduğunu belirten To Vima, rezerv müjdesinin detaylarına geniş yer ayırdı.

Türkiye’nin enerji hamleleri Yunan basınında yankılandı! 'Başkan Erdoğan yeni petrol müjdesini duyurdu!'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Fed faiz kararı açıklandı! Mayıs 2023 Fed kararı ve açıklaması ile piyasalar yön bulacak
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a selam!
ABD'nin kendisine yasak koyduğunu belirten Soylu: Benim bir tane malım var o da FETÖ
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Seçimlerden sonra Demirtaş cezaevinden çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete Trabzon'dan yüklendi: Mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacağız
Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan'a Kocaeli'de soğuk duş: Vatan haini Lütfü
Başkan Erdoğan'dan net mesaj!
HDP’li Sırrı Sakık kirli işbirliğini itiraf etti: İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız
İçişleri Bakanlığı Akit'teki yangınla ilgili İBB'ye müfettiş gönderdi
Başkan Erdoğan Rize'de müjdeyi verdi! Yaş çay alım fiyatı belli oldu
MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
Bakan Soylu, PKK'nın kirli yüzünü gözler önüne serdi: 'Bir engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar'
Bakan Bilgin kamu işçisi zam teklifi için yeni tarihi verdi
Kremlin'e İHA'lı saldırı girişimi! Rusya'dan ilk açıklama: Putin hedef alındı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere 'Ahmet Kaya'lı yanıt
Başkan Erdoğan, Yangın Söndürme Uçakları teslim törenine katıldı
Ali Babacan, YPG/PYD'ye terör örgütü diyemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Medya Paylaşımı Rekor İzlenme Aldı
İYİ Parti bir bölgede daha kan kaybetti: Manisa Alaşehir Teşkilatında toplu istifa
Türkiye'den Ermenistan'a sert çıkış: Hava sahası kapatılır
Çöpten öyle bir şey çıktı ki: Kapağı açtığına bin pişman oldu

Çöpten öyle bir şey çıktı ki: Kapağı açtığına bin pişman oldu

3 Mayıs hava durumu: Marmara için yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

3 Mayıs hava durumu: Marmara için yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı: Son anda fark etti böylesini daha önce hiç yaşamadı

Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı: Son anda fark etti böylesini daha önce hiç yaşamadı

Sırbistan’da bir ilkokulda silahlı saldırı

Sırbistan’da bir ilkokulda silahlı saldırı

Yıllarca terörle anılıyordu: Kato Dağı'na turist ziyareti

Yıllarca terörle anılıyordu: Kato Dağı'na turist ziyareti