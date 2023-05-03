Türkiye’nin enerji hamleleri Yunan basınında yankılandı! 'Başkan Erdoğan yeni petrol müjdesini duyurdu!'

Son yıllarda dışa bağımlılığını gerek askeri teknoloji, gerek enerji alanında yaptığı hamlelerle ciddi oranda azaltan Türkiye, girişimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yerli Karadeniz gazının evlere dağıtılmaya başlaması gündeme damga vurmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıl boyunca evlerin mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın ücretsiz olacağını açıklamış, bunun yanında 1 ay boyunca konut ısınmalarında kullanılan doğal gaz için ücret alınmayacağını açıklamıştı.Türkiye'deki bu gelişmeleri yakından takip eden Yunan basını, Karadeniz gazına ilişkin detaylara günler boyu büyük yer ayırmıştı.Yerli ve milli hamlelerin hız kesmemesiyle Başkan Erdoğan vatandaşlara yeni bir müjde daha duyurdu. Konya'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, terörden temizlenen bölgelerde yeni petrol rezervinin keşfedildiğini açıkladı. 'Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteye sahip petrol bulduk. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip.' İfadelerini kullanan Erdoğan'ın açıklaması gündeme damga vurdu.Yerli enerji girişimlerini yakından takip eden Yunanistan, petrol keşfine de büyük ilgi gösterdi.Yunan Kathimerini gazetesi, manşete taşıdığı haberinde 'Erdoğan yeni müjdesini duyurdu' ifadelerini kullandı. Keşfedilen rezervin 2 bin 700 metre derinliğinde olduğuna yer veren Kathimerini, 'Türkiye'nin yeni petrol rezervi ülkedeki günlük tüketimin onda birini tek başına karşılayacak kapasitede' detaylarına yer verdi.ERT, gelişmeyi manşetten duyurdu. 'Türkiye'de büyük bir petrol rezervi bulundu' başlığını kullanan ERT, Başkan Erdoğan'ın bölücü terör örgütlerine yönelik söylediği 'Sizi o petrol kuyularına gömeceğiz' sözlerine de geniş yer ayırdı.CNN Yunanistan, haberinde 'Erdoğan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güneydoğusundaki Gabar Dağı'nda büyük bir petrol sahasının keşfedildiğini duyurdu' cümlelerini kullandı.Proto Thema gazetesi haberinde 'Seçim öncesi Erdoğan kutlamaları' başlığını kullandı. Petrol rezervinin detaylarına yer veren gazete, 'günlük 100 bin varil kapasitesine sahip rezerv ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi ülke ihtiyacının onda birini karşılayacak' sözlerini kullandı.To Vima gazetesi, 'Erdoğan büyük bir petrol sahasının varlığını ortaya çıkardı' ifadeleriyle haberi manşetten veren bir diğer kaynak oldu. Türkiye'nin yerli enerji hamlelerinde kararlı olduğunu belirten To Vima, rezerv müjdesinin detaylarına geniş yer ayırdı.