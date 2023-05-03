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Bakan Bilgin kamu işçisi zam teklifi için yeni tarihi verdi

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraja girildi. Hükümet kamu işçisi zam teklifini yükseltecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme zammı ile ilgili merak edilen tarihi duyurdu. 2023 Toplu İş Sözleşmesi çerçevesi açısından memur ve memur emeklilerinin 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri için de büyük önem taşıyor.

Bakan Bilgin kamu işçisi zam teklifi için yeni tarihi verdi
Ekleme: 3.05.2023 - 16:00 Güncelleme: 3.05.2023 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin kamu işçisi zam teklifi için yeni tarihi verdi
Hükümetin kamu işçileri zam teklifi için nefesler tutuldu. 700 bin kamu işçisi zammı konusunda yeni gelişmeyi Bakan Bilgin duyurdu. Toplu İş Sözleşmesi zam pazarlığında tarih belli oldu.

700 bin kamu işçisinin merakla beklediği haber geldi. Hükümetin yeni kamu işçisi zam teklifi için tarih belli oldu. Bakan Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikalı işletmelere verilen Beyaz Bayrak Ödülleri için bir otelde düzenlenen törene katılırken, Toplu İş Sözleşmesi için önemli açıklamalar yaptı.

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN BAKAN BİLGİN'DEN YENİ TEKLİF SİNYALİ

700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de değinen Bilgin, 'TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız.' bilgisini verdi.

TÜRK-İŞ'TEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin son yaptığı açıklamada, 'Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız' ifadelerini kullanmıştı.

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN CUMA GÜNÜ KRİTİK TARİH

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nünde son viraja girildi. Bu Cuma hükümetin son teklifini vermesi ve tarafların uzlaşması bekleniyor.

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN YENİ TEKLİF BEKLENİYOR

İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.

KAMU İŞÇİSİNE ZAM HESABI NASIL OLACAK?

Örnek kamu işçisi zammı hesabını yapacak olursak; 15 bin liralık taban brüt ücret kabul edildiğinde işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış olacak. Buradaki hesap şöyle:

Brüt ücret: 15.000 TL
SSK işçi kesintisi: 2.100 TL
İşsizlik sig.: 150 TL
Gelir Vergisi: 1.912,50 TL
Damga vergisi: 113,85 TL
Asg. Ü. İstisnası: 1.276,02 TL
Damga V. İstisna 75,96 TL
Net ödenen ücret 12.075,63 TL

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.
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