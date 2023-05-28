Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…

Batı medyasının '2023'ün en önemli seçimleri' dediği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur tamamlandı. İlk tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan %49,52 oy almış, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'da 2.5 milyon oy fark atmıştı. Türkiye gibi tüm dünyanın anbean takip ettiği seçimler dış basına böyle yansıdı…Türkiye seçimlerini canlı takip eden İngiliz The Guardian, Seçmenlerin 'Benzeri görülmemiş' bir ikinci tur için oy verdiğini yazdı.Yunan To Vima, ikinci tur seçimlerine katılımın büyük olduğunu belirtti.Euronews'in Yunanca edisyonunda 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' ifadeleri kullanılırken Başkan Erdoğan'ın seçimin favorisi olduğu ifade edildi.Seçim sonuçlarını Al Jazeera da canlı takip eden gazetelerden... 'Erdoğan erken liderliği ele geçirdi' ifadelerini kullandı.New York Times Türkiye'nin 'Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kavşağında bir NATO gücü.' Olduğunu hatırlattığı haberinde sonuçların açıklanmasına birkaç saat kaldığını yazdı.Fransız Le Monde, Sandıkların kapandığı andan itibaren seçim sonuçlarını canlı takibe geçti. Seçmenlerin Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında karar verdiği belirtilen haberde ilk tur sonuçları hatırlatıldı.Yunan iefimerida, 'Erdoğan 5 yıl daha iktidara hazır' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. İlk resmi olmayan sonuçları yayınlayan gazete 'Erdoğan zafer yolunda' dedi.Yunan in.gr 'resmi olmayan sonuçlara göre, 'Erdoğan'ın liderliği çok büyük' ifadelerini kullandı.Oyların %20,6'sının sayıldığını belirten gazete, Erdoğan'ın %60,8, Kılıçdaroğlu'nun ise %36 oy aldığını yazdı.France24, seçim sonuçlarını canlı takip bloğu ile yayınlıyor. İlk turda Başkan Erdoğan'ın %49,5 Kılıçdaroğlu'nun ise %44,9 oy aldığını okuyucuları ile paylaşan gazete, 'Benzeri görülmemiş ikinci tur' ifadelerini kullandı.