  • USD: 19,95 - 19,99
  • EURO: 21,43 - 21,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,14

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,14

26.813.507 Oy
%47,86

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,86

24.614.448 Oy
Seçmen Sayısı Kullanılan Oy Geçerli Oy Geçerli Oy Oranı % Oy Kullanma Oranı % Sandık Sayısı Açılan Sandık Sandık Açılma
Oranı %
60.697.844 51.981.488 51.427.955 % 98,94 % 85,64 191.884 188.029
% 97,99

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandığa akın etti. İlk tur, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın %49,52 Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise %44,88 oy alarak ikinci tura kalmıştı. İkinci turda sandıkların kapanmasının ardından seçim sonuçları tüm dünyada canlı takip ediliyor.

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…
Ekleme: 28.05.2023 - 18:49 Güncelleme: 28.05.2023 - 19:13 / Editör: Ozge Selin
Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…
Batı medyasının '2023'ün en önemli seçimleri' dediği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur tamamlandı. İlk tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan %49,52 oy almış, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'da 2.5 milyon oy fark atmıştı. Türkiye gibi tüm dünyanın anbean takip ettiği seçimler dış basına böyle yansıdı…

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…

Türkiye seçimlerini canlı takip eden İngiliz The Guardian, Seçmenlerin 'Benzeri görülmemiş' bir ikinci tur için oy verdiğini yazdı.

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…

Yunan To Vima, ikinci tur seçimlerine katılımın büyük olduğunu belirtti.

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…

SEÇİMİN FAVORİSİ

Euronews'in Yunanca edisyonunda 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?' ifadeleri kullanılırken Başkan Erdoğan'ın seçimin favorisi olduğu ifade edildi.

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…

Seçim sonuçlarını Al Jazeera da canlı takip eden gazetelerden... 'Erdoğan erken liderliği ele geçirdi' ifadelerini kullandı.

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…

New York Times Türkiye'nin 'Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun kavşağında bir NATO gücü.' Olduğunu hatırlattığı haberinde sonuçların açıklanmasına birkaç saat kaldığını yazdı.

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…

Fransız Le Monde, Sandıkların kapandığı andan itibaren seçim sonuçlarını canlı takibe geçti. Seçmenlerin Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında karar verdiği belirtilen haberde ilk tur sonuçları hatırlatıldı.

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…

Yunan iefimerida, 'Erdoğan 5 yıl daha iktidara hazır' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. İlk resmi olmayan sonuçları yayınlayan gazete 'Erdoğan zafer yolunda' dedi.

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…

'ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ ÇOK BÜYÜK'

Yunan in.gr 'resmi olmayan sonuçlara göre, 'Erdoğan'ın liderliği çok büyük' ifadelerini kullandı.

Oyların %20,6'sının sayıldığını belirten gazete, Erdoğan'ın %60,8, Kılıçdaroğlu'nun ise %36 oy aldığını yazdı.

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…

France24, seçim sonuçlarını canlı takip bloğu ile yayınlıyor. İlk turda Başkan Erdoğan'ın %49,5 Kılıçdaroğlu'nun ise %44,9 oy aldığını okuyucuları ile paylaşan gazete, 'Benzeri görülmemiş ikinci tur' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferini kutluyor...
Türk halkı Başkan Erdoğan’ dedi! Türkiye’ye tebrik mesajları yağıyor!
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları neredeyse kesinleşti! Sandıkların yüzde 100'üne yakını açıldı! İşte oy oranları
CHP'lileri kızdıran tweet: İYİ Partili isimden Erdoğan'a tebrik
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarına sessiz kaldı
Kaybedenler Kulübü: 7'li koalisyon büyük hezimet yaşadı
Nevşin Mengü seçimin sonucunu açıkladı: Adam kazandı
28 Mayıs seçim sonuçları belli oluyor! Başkan Erdoğan o illerde fark attı: İşte rekor kıran şehirler
Sandıkların yüzde 92'si açıldı! İşte seçim sonuçları
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan akla ziyan açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık suyu bulandırmayın
Deprem bölgesi yine rekor kırdı! Küfürbazlara en güzel yanıt: İşte 28 Mayıs seçim sonuçları
Fatih Altaylı'nın seçim hazımsızlığı: Suriyeliler karar verdi
Halk TV seçim sonuçlarında algı yapmaya çalıştı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim sonuçları ile ilgili flaş açıklama
CHP'de sistem çöktü, veri akışı durdu
Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Benzeri görülmemiş…
HÜDA-PAR seçmeninden Kılıçdaroğlu’na mesaj var: Demirtaş’ı çıkarmana izin vermeyeceğiz Bay Bay Kemal
Millet İttifakı'nın fanatikleri depremzedelere duydukları kini sandığa taşıdılar!
CHP’nin sözde 'adalet'çisi provokatör Şenay Günaydın İstanbul'da sandık görevlisi çıktı
CHP yandaşı Fatih Portakal ile HDP'li sandık kurulu üyesi hakkında suç duyurusu! Sandık başında propaganda...
Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

Türkiye ikinci tura gidiyor! İşte madde madde seçim detayları... Bunları bilmeden sandığa gitmeyin!

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

28 Mayıs 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Sarıyer'de oy kullanmaya giderken kuzusuna kazak giydirdi

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Boğazköy Barajı'nda tedirgin eden görüntü! Siyaha büründü

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Elon Musk’ın şirketi FDA onayı aldı... İnsan beynine çip takacaklar!

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor

Google Chrome, eski sürümlerden 'çeviri' özelliğini kaldırıyor