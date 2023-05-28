%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
CHP’nin sözde 'adalet'çisi provokatör Şenay Günaydın İstanbul'da sandık görevlisi çıktı
CHP’nin 15 Haziran 2017 yılında sözde ‘Adalet’ bahanesiyle Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş sırasında halkı sokağa dökmek çağrıda bulunan Şenay Günaydın’ın Ataşehir’de Sandık Yönetim Kurulu Üyesi olarak CHP tarafından görevlendirildiği ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Ataşehir İlçe Teşkilatında görevli olduğu tespit edilen Şenay Günaydın'ın 29 Haziran 2017 yılında vatandaşları sokağa çağırarak provokasyon içerikli olduğu iddia edilen videosu ile ilgili soruşturma başlatmıştı.
Provokatör Günaydın hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa teşvik' kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
'AİLELER ÇOLUĞUNU ÇOCUĞUNU SOKAĞA DÖKSÜN'
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan üç sayfalık iddianamede, provokatör Şenay Günaydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde 'Adalet Yürüyüşü'nde 'Aileler duyarlı olsun, çoluğunu çocuğunu sokağa döksün… Kimseye merhametim yok artık' ifadelerini kullanmıştı.
CHP'NİN SANDIK GÖREVLİSİ ÇIKTI
Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşın oy kullanmaya gittiği İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Şenay Günaydın'ın sandıkta CHP tarafından Sandık Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.
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