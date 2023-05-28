CHP’nin sözde 'adalet'çisi provokatör Şenay Günaydın İstanbul'da sandık görevlisi çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Ataşehir İlçe Teşkilatında görevli olduğu tespit edilen Şenay Günaydın'ın 29 Haziran 2017 yılında vatandaşları sokağa çağırarak provokasyon içerikli olduğu iddia edilen videosu ile ilgili soruşturma başlatmıştı.Provokatör Günaydın hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa teşvik' kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan üç sayfalık iddianamede, provokatör Şenay Günaydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde 'Adalet Yürüyüşü'nde 'Aileler duyarlı olsun, çoluğunu çocuğunu sokağa döksün… Kimseye merhametim yok artık' ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşın oy kullanmaya gittiği İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Şenay Günaydın'ın sandıkta CHP tarafından Sandık Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.