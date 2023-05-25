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Yurtdışında kullanılan oylar yüzde 56 ile yeni bir rekor kırdı: İki milyona yaklaştı

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Fatih Toprak, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışında yaşayan vatandaşların yüzde 56'lık sandığa gitme oranıyla uluslararası diasporada yeni bir rekora ulaşıldığını ve 1 milyon 900 binin üzerinde gümrüklerde kullanılan oylarla birlikte verilen oy olacağını öngördüklerini belirtti.

Ekleme: 25.05.2023 - 09:17 Güncelleme: 25.05.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Yurtdışında kullanılan oylar yüzde 56 ile yeni bir rekor kırdı: İki milyona yaklaştıAlmanya'nın Köln kentindeki Ulusrarası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulunan Toprak, 'İkinci turda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız 56'ya ulaşan bir oranla rekor bir düzeyde seçimlere katılım sağladılar. Bu Uluslararası diasporada yeni bir rekor. Birinci turda yüzde 53,5 ile bir rekor kırılmıştı ama ikinci turda yüzde 56 oldu ve gümrüklerde oy kullanma işlemi devam ediyor.' dedi.

Seçimlerin büyük bir organizasyon olduğunu vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:
'Bizler AK Parti Yurtdışı SKM olarak 30 bin görevlimizle hem birinci hem ikinci turda sahada önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İkinci turda özellikle seçmenimizin seçime katılımını arttırmak için önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Görev alan tüm arkadaşlarımıza, Dışişleri Bakanlığı personelimize, Yüksek Seçim Kuruluna, Uluslararası Demokratlar Birliğine ve ilgili ülkelere çok teşekkür ediyorum. Bayram şenliğinde güzel bir seçim atmosferi, bir festival havasında yurtdışında oylar kullanıldı. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'mizin geleceği ve memleketleri için sandığa giden her bir seçmenimize şükranlarımı sunuyorum.'

UID Genel Başkanı Köksal Kuş, gümrük kapılarındaki oy kullanma işleminin 28 Mayıs akşamına kadar devam edeceğini hatırlatarak, 'Birinci turda 13 gün oy verme süresi vardı, ikinci turda bu süre sadece 5 güne inmişti. Yüzde 56 civarı katılım söz konusu. 1 milyon 900 binin üzerinde gümrüklerde kullanılan oylarla birlikte verilen oy olacağını öngörüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kuş, 'Ben bütün vatandaşlarımıza bu kadar engellemeye, bu kadar zahmete rağmen seçimlere katıldıkları ve gelip oy verdikleri için teşekkür ediyorum. Sandık başında bekleyip vatandaşlarımızın oy vermesini sağladıkları için orada görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Kendi araçlarıyla seçmenleri gönüllü olarak sandığa taşıyanlara da teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Seçimlerin olaysız ve demokratik şekilde geçtiğine işaret eden Kuş, 'Bu seçimin vatanımıza, yurdumuza ve gelecekte oluşacak hükümete hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok güzel bir seçim geride bıraktığımızı düşünüyorum. Ümit ediyorum ki pazar günü Türkiye'de de seçimler büyük bir katılımla ve olaysız gerçekleşmesini Cenabıallah'tan temenni ediyorum.' dedi.
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