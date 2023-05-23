“Yeni Evli Çift” çetesi… İmalathanede yakalandılar…

İstanbul’da bir sahte altın imalathanesine baskın yapıldı. Sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. İmal ettikleri sahte altınları kendilerine “Yeni Evli Çift” süsü vererek bazı kuyumculara satan ve iki milyon liralık kamu zararı oluşturan 11 çete üyesi yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt İlçesi'nde sahte altın imal edilen bir adrese baskın düzenledi.Bazı kuyumculara satılarak piyasaya sürülen sahte altınların imal edildiği ve 'İş Merkezi' süsü verilmiş adreste yapılan aramalarda sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.İmal ettikleri sahte altınları kendilerine 'Yeni Evli Çift' süsü vererek bazı kuyumculara satan ve iki milyon liralık kamu zararı oluşturan 11 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.