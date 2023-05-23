Şanlıurfa’da terör operasyonu: 6 gözaltı

Silahlı Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarını yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Osmaniye Merkezli Şanlıurfa, Şırnak ve Adana'da PKK/KCK Silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyon sonucunda toplam 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüklerine götürüldü. Yapılan operasyonu Terörle Mücadele Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.