Şanlıurfa’da terör operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 4 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Silahlı Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarını yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Osmaniye Merkezli Şanlıurfa, Şırnak ve Adana'da PKK/KCK Silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon sonucunda toplam 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüklerine götürüldü. Yapılan operasyonu Terörle Mücadele Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.
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