  • USD: 19,76 - 19,80
  • EURO: 21,38 - 21,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’li belediyede yeni skandal: Size kahve yok bundan sonra hayatınızda bu markayı mı gördünüz?

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs gecesi hüsrana uğradı. CHP'li belediyeler ise hınçlarını depremzedelerden çıkardı. CHP'li seçmenler, sosyal medyada depremzedelere karşı linç kampanyası başlattı. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de depremzedeleri sokağa attı. Aynı belediyede bir skandal daha yaşandı. Depremzedeler, belediye çalışanlarının kendilerini, "Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz?" diyerek aşağıladıklarını anlattı

CHP’li belediyede yeni skandal: Size kahve yok bundan sonra hayatınızda bu markayı mı gördünüz?
Ekleme: 22.05.2023 - 09:37 Güncelleme: 22.05.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyede yeni skandal: Size kahve yok bundan sonra hayatınızda bu markayı mı gördünüz?
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

CHP'li belediyede yeni skandal: Size kahve yok bundan sonra hayatınızda bu markayı mı gördünüz?
Deprem bölgesinden istediği sonuçları alamayan CHP seçimlerin bilançosunu depremzede vatandaşlardan çıkardı. Depremzedelere ağır hakaretlerle başlayan bu duruma yeni bir vicdansızlık örneği CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

CHP'Lİ BELEDİYE DEPREMZEDELERİ KOVDU

Belediye, Tekirdağ'ın Kumbağ İlçe'sinde 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi.

Bu kadar olmaz dedirten olayda depremzede vatandaşları sokağa atarak onları kaderine terk etti. CHP'li belediyenin depremzedeleri kovmasının ardından acı olaya birçok siyasi ve vatandaş tarafından sert tepki gösterildi.

CHP’li belediyede yeni skandal: Size kahve yok bundan sonra hayatınızda bu markayı mı gördünüz?

CHP'Lİ BELEDİYE ÖNCE KOVDU SONRA AŞAĞILADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un CHP'li belediyenin kovduğu depremzedelere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında depremzedeler yaşadıkları vicdansızlığı anlattı.

'SİZ HAYATINIZDA BUNLARI MI GÖRDÜNÜZ?'

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından ağır sözlere maruz kaldıklarını anlatan bir depremzede, kendilerine 'Size bu kahveleri kim getirecek başka. Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz?

Gözümüze soka soka.' denildiğini söyledi.

CHP’li belediyede yeni skandal: Size kahve yok bundan sonra hayatınızda bu markayı mı gördünüz?


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İşte örnek daire: Rekor derecede kısa sürede tamamlandı! Bakan Kurum: Her bir afetzede evine girene kadar bize rahat yok
Demokrat Parti lideri Uysal CHP Dalaman İlçe Teşkilatı'ndan da Kılıçdaroğlu için oy istedi
Bakan Nebati muhalefete sert çıktı: İthal reçete meraklıları
MİT'ten PKK'ya Gara'da büyük darbe
Türk düşmanı ABD'li senatör bildiğiniz gibi: Bu kez gündeminde seçimler var...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs’ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle rekor bir oy alarak tamamlayacağız
CHP’li belediyede yeni skandal: Size kahve yok bundan sonra hayatınızda bu markayı mı gördünüz?
Terör elebaşlarından 2. tur öncesi Kemal Kılıçdaroğlu çağrısı: 'Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz!'
Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar
Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıklayacağını duyurdu: Ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarı önemli olacak
Ali Babacan'dan 'terör örgütü neden sizi destekliyor' sorusuna kaçamak yanıt: HDP ayrı PKK ayrı
Kılıçdaroğlu'nun 'Babala' operasyonu: 'Sadece muhalifler soru soracak' denilen programa CHP Gençlik Kolları'nı doldurdular
Yedili Masa'da 'sığınmacı' krizi: DEVA Partili Yeneroğlu ile CHP'li Özcan birbirine girdi
Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun siyasi haritasında zikzak çizdiğini söyledi! Vatandaş milliyetçinin çakmasıyla mı uğraşacak?
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te '28 Mayıs' mesajı! 'Asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil...'
'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...
Dün Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Öz: ATA İttifakı dağıldı Oğan ve Özdağ dilediği gibi hareket edebilir
Avrupa'daki HDP'liler PKK paçavraları önünde Kılıçdaroğlu'na destek istedi: 28 Mayıs'ta zafer halaylarını birlikte çekelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Başkan Erdoğan'dan Hatay'da 7'li koalisyona sert tepki: Birileri gibi seçim sonrası insanımızı tehdit etmedik
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! 12 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! 12 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Cumartesi işe gitmeyenlere Yargıtay’dan kötü haber: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi: Furkan Sevinç tutuklandı!

Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi: Furkan Sevinç tutuklandı!

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Elon Musk açıkladı! İşte Twitter Blue aboneleri için gelen yeni özellik

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Edirne'de vatandaş kabusu yaşadı! Binlercesi aynı anda...

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu

Guatemala'da 3 bin yıllık keşif: Orman arazisinde bulundu