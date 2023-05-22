14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.CHP'li belediyede yeni skandal: Size kahve yok bundan sonra hayatınızda bu markayı mı gördünüz?Deprem bölgesinden istediği sonuçları alamayan CHP seçimlerin bilançosunu depremzede vatandaşlardan çıkardı. Depremzedelere ağır hakaretlerle başlayan bu duruma yeni bir vicdansızlık örneği CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.Belediye, Tekirdağ'ın Kumbağ İlçe'sinde 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi.Bu kadar olmaz dedirten olayda depremzede vatandaşları sokağa atarak onları kaderine terk etti. CHP'li belediyenin depremzedeleri kovmasının ardından acı olaya birçok siyasi ve vatandaş tarafından sert tepki gösterildi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un CHP'li belediyenin kovduğu depremzedelere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında depremzedeler yaşadıkları vicdansızlığı anlattı.CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları tarafından ağır sözlere maruz kaldıklarını anlatan bir depremzede, kendilerine 'Size bu kahveleri kim getirecek başka. Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz?Gözümüze soka soka.' denildiğini söyledi.